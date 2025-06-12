Астрал. Остров проклятых

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Ферри Пей Ираван

Актеры: Таскья Намья, Буки Б.Мансюр, Ханна Ханнон, Синди Нирмала, Само Рафаел, Аманда Грин, Верди Солейман, Изабель Джахья, Патти Сандья, Азкья Махира

Жанр: Приключение, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница, проклятые души пациентов которой, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.