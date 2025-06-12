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Астрал. Остров проклятых

Астрал. Остров проклятых

Премьера:
12.06.2025
 
Режиссер:
Ферри Пей Ираван
  
Актеры:
Таскья Намья, Буки Б.Мансюр, Ханна Ханнон, Синди Нирмала, Само Рафаел, Аманда Грин, Верди Солейман, Изабель Джахья, Патти Сандья, Азкья Махира
  
Жанр:
Приключение, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница, проклятые души пациентов которой, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.

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