Астрал. Остров проклятых
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Ферри Пей Ираван
Актеры:
Таскья Намья, Буки Б.Мансюр, Ханна Ханнон, Синди Нирмала, Само Рафаел, Аманда Грин, Верди Солейман, Изабель Джахья, Патти Сандья, Азкья Махира
Жанр:
Приключение, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница, проклятые души пациентов которой, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
12 июня, четверг 00:00
17 мая - 17 июня
5 - 12 июня
1 - 11 июня
3 - 11 июня
29 мая - 11 июня