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Туляки выбрали три лучших точки фаст-фуда – 2021

Туляки выбрали три лучших точки фаст-фуда – 2021

Myslo подводит итоги народного голосования.

С 17 ноября по 17 декабря мы проводили на Myslo голосование
за лучшие тульские точки фаст-фуда в 2021 году. Теперь мы знаем названия самых лучших заведений в городе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение «Самая вкусная шаурма». Оно набрало 6958 голосов.

Второе место (1532 голоса) достается заведению «Жадина-говядина».

Третье место (1381 голос) сразу у трех мест — «...Такие пироги», «Чебуреки» на Октябрьской и KFC.
 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг точек фаст-фуда Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 

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20 декабря, в 09:00 −3
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