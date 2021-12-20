Туляки выбрали три лучших точки фаст-фуда – 2021

С 17 ноября по 17 декабря мы проводили на Myslo голосование

за лучшие тульские точки фаст-фуда в 2021 году. Теперь мы знаем названия самых лучших заведений в городе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение «Самая вкусная шаурма». Оно набрало 6958 голосов.

Второе место (1532 голоса) достается заведению «Жадина-говядина».

Третье место (1381 голос) сразу у трех мест — «...Такие пироги», «Чебуреки» на Октябрьской и KFC .