Туляки выбрали три лучших точки фаст-фуда – 2021
Myslo подводит итоги народного голосования.
С 17 ноября по 17 декабря мы проводили на Myslo голосование
за лучшие тульские точки фаст-фуда в 2021 году. Теперь мы знаем названия самых лучших заведений в городе.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.
Победителем голосования стало заведение «Самая вкусная шаурма». Оно набрало 6958 голосов.
Второе место (1532 голоса) достается заведению «Жадина-говядина».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг точек фаст-фуда Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.