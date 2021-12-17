Забег Дедов Морозов
18 декабря в Центральном парке Тулы состоится забег Дедов Морозов. Участники стартуют в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстоит преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.
Забег бесплатный. У каждого участника должен быть новогодний атрибут: костюм Деда Мороза или красный новогодний колпак.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
18 декабря 2021, суббота
10:30
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽