18 декабря в Атриуме Тульского кремля состоится XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

В программе: торжественная церемония открытия фестиваля и награждение

руководителей диаспор; мини-экскурсии по выставке, раскрывающие

самобытность представленных национальных культур, работа фотозон;

видеопрезентация «Гордись и помни!», посвященная 80-летию героической

обороны Тулы; флешмоб «Стена пожеланий». Состоится гала-концерт с

участием творческих коллективов диаспор и хедлайнеров фестиваля –

ансамбля народной музыки «Ватага», уникального мужского коллектива из

Брянска, лауреата многих всероссийских и международных конкурсов и

фестивалей, обладателя Президентского гранта «Наследие предков».

Впервые в регионе будет представлена передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации «Народный стиль» из Владимира с мастер-классами «Платки мира», «Работа на ткацком станке» и интерактивной настольной картой России. Посетители увидят 50

национальных костюмов, исполненных профессиональными мастерами из

России и стран ближнего зарубежья. Зрители познакомятся с костюмами

славянских народов, народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья,

Кавказа и Средней Азии. Завершится фестиваль традиционным «Венком дружбы» – вручением призов зрительских симпатий за те события, которые понравились представителям диаспор.

Посетителям старше 18 лет необходимо предъявить на входе QR-код о

прохождении вакцинации или недавно перенесенном заболевании (QR-код

об иммунизации) и документ, удостоверяющий личность.XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в

миниатюре».