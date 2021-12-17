Страна в миниатюре
18 декабря в Атриуме Тульского кремля состоится XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».
В программе: торжественная церемония открытия фестиваля и награждение
руководителей диаспор; мини-экскурсии по выставке, раскрывающие
самобытность представленных национальных культур, работа фотозон;
видеопрезентация «Гордись и помни!», посвященная 80-летию героической
обороны Тулы; флешмоб «Стена пожеланий». Состоится гала-концерт с
участием творческих коллективов диаспор и хедлайнеров фестиваля –
ансамбля народной музыки «Ватага», уникального мужского коллектива из
Брянска, лауреата многих всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей, обладателя Президентского гранта «Наследие предков».
Впервые в регионе будет представлена передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации «Народный стиль» из Владимира с мастер-классами «Платки мира», «Работа на ткацком станке» и интерактивной настольной картой России. Посетители увидят 50
национальных костюмов, исполненных профессиональными мастерами из
России и стран ближнего зарубежья. Зрители познакомятся с костюмами
славянских народов, народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья,
Кавказа и Средней Азии. Завершится фестиваль традиционным «Венком дружбы» – вручением призов зрительских симпатий за те события, которые понравились представителям диаспор.
Посетителям старше 18 лет необходимо предъявить на входе QR-код о
прохождении вакцинации или недавно перенесенном заболевании (QR-код
об иммунизации) и документ, удостоверяющий личность.XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в
миниатюре».
Где и когда?
Тула, Кремль
18 декабря 2021, суббота
11:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽