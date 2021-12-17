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Страна в миниатюре

Страна в миниатюре

18 декабря в Атриуме Тульского кремля состоится XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». 

В программе: торжественная церемония открытия фестиваля и награждение
руководителей диаспор; мини-экскурсии по выставке, раскрывающие
самобытность представленных национальных культур, работа фотозон;
видеопрезентация «Гордись и помни!», посвященная 80-летию героической
обороны Тулы; флешмоб «Стена пожеланий». Состоится гала-концерт с
участием творческих коллективов диаспор и хедлайнеров фестиваля –
ансамбля народной музыки «Ватага», уникального мужского коллектива из
Брянска, лауреата многих всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей, обладателя Президентского гранта «Наследие предков».
 
Впервые в регионе будет представлена передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации «Народный стиль» из Владимира с мастер-классами «Платки мира», «Работа на ткацком станке» и интерактивной настольной картой России. Посетители увидят 50
национальных костюмов, исполненных профессиональными мастерами из
 
России и стран ближнего зарубежья. Зрители познакомятся с костюмами
славянских народов, народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья,
Кавказа и Средней Азии. Завершится фестиваль традиционным «Венком дружбы» – вручением призов зрительских симпатий за те события, которые понравились представителям диаспор.
 
Посетителям старше 18 лет необходимо предъявить на входе QR-код о
прохождении вакцинации или недавно перенесенном заболевании (QR-код
об иммунизации) и документ, удостоверяющий личность.XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в
миниатюре».
 
Где и когда?
Тульский Кремль, музей
18 декабря 2021, суббота
11:00
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ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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