17 декабря в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE.

Во время вечеринки мы поучаствуем в совместном перфомансе, загадаем желания на предстоящий год и запустим фейерверк в космос.

И, конечно же, не забываем и про DRESS-CODE: всё, что блестит-сияет и сочетает в себе чёрный, серебристый, розовый и красный цвет!



Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.