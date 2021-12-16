ATMOSPHERE
17 декабря в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE.
Во время вечеринки мы поучаствуем в совместном перфомансе, загадаем желания на предстоящий год и запустим фейерверк в космос.
И, конечно же, не забываем и про DRESS-CODE: всё, что блестит-сияет и сочетает в себе чёрный, серебристый, розовый и красный цвет!
Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
Где и когда?
Тула, Тула
17 декабря 2021, пятница
23:00
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽