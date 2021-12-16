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ATMOSPHERE

ATMOSPHERE

17 декабря в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE. 

Во время вечеринки мы поучаствуем в совместном перфомансе, загадаем желания на предстоящий год и запустим фейерверк в космос.
 
И, конечно же, не забываем и про DRESS-CODE: всё, что блестит-сияет и сочетает в себе чёрный, серебристый, розовый и красный цвет!

Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
 
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
17 декабря 2021, пятница
23:00
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Касса
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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12 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Мороз в конверте
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25 - 26 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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