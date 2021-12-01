Мегаломания
18 декабря в культурном центре «Типография» выступит проект «Мегаломания». Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения.
Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 декабря 2021, суббота
19:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽