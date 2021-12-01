18 декабря в культурном центре «Типография» выступит проект «Мегаломания». Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения.



Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.