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Мегаломания

Мегаломания

18 декабря в культурном центре «Типография» выступит проект «Мегаломания». Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения.

Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 декабря 2021, суббота
19:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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