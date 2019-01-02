Лучшие видео-2018 в Туле по версии Myslo

Публикуем подборку лучших видео, которые вы смотрели и обсуждали на нашем портале, а также ролики, которые пользователи оценили на нашем Youtube-канале.

Видео бывают разными: страшными и смешными, милыми и шокирующими. Но к ярким роликам мало кто остается равнодушным.

Мы подобрали для вас самые популярные видео, опубликованные на Myslo в 2018 году. Поехали!

экстрим года

В Туле бабуля с палочкой штурмовала оживленный проспект Ленина на красный свет. Спойлер: добралась живой и здоровой!

трудяги года

Новые технологии укладки асфальта вызывают недоумение среди туляков.

Так, на ул. Пузакова, 15 рабочие не просто уложили новый асфальт в лужу, а еще помешивали его лопатами. Добивались однородности, видимо.

треш года

В Туле на видео попали крысы, штурмующие мусорный контейнер. Тем, кто брезгует или боится хвостатых зверьков, ролик лучше не смотреть.

улыбка года

В Новомосковском пруду рыбаки выловили рыбу с «человеческими» зубами. Оказалось, это пиранья паку, она вегетарианка. Но выглядит жутковато!

авария года

И это, конечно, ДТП со спорткаром на улице Металлургов: в один из летних дней 2018-го «Шевроле Корвет» снес крыльцо ломбарда.

Только на канале Myslo в Youtube видео посмотрели более 100 тысяч человек за полгода.

милота года

Ребята, это настоящая драма! Туляк снял ролик о своем четырехколесном друге. Старая советская классика, которую с любовью восстанавливал Станислав Аллин, сгорела в феврале вместе с гаражом в Туле на улице Бежковской. Машину звали ПОДСРА4НИК...

дорожник года

Новомосковские дорожники, видимо, брезгуя спускаться на ТАКУЮ землю, бросали стройматериалы в лужу прямо с машины. То ли ремонт дорожный такой, то ли лужи засыпали? Так или иначе, видео:

Использовано видео Владислава Потапова.

фонтан года

Географически Тула находится в таком местечке земного шара, где гейзеров отродясь не было. Но этим летом мы сделали прорыв! В прямом и переносном смысле. Представляем фонтан кипятка на улице Братьев Жабровых высотой с 9-этажку.

месть года

В марте 2018-го в Туле еще было снежно. В одно прекрасное утро из дома по ул. Кирова вышла женщина с лопатой. Нет-нет, она не стала расчищать дорогу или парковку. Наоборот, дама засыпала снегом чужое авто. Месть?..

Смотрим:

помощь года

В Туле трамвай взял на буксир легковушку. Инцидент случился утром 7 марта на улице Кирова. Судя по всему, водитель автомобиля решил проехать по трамвайным путям, но застрял.

киборг года

Туляки настолько суровы, что ленятся носить с собой ключи от домофона. Они вживляют их прямо в руку! Как тебе такое, Илон Маск?

маневр года

Не знаешь, как объехать пробку? Дуй на встречку и включай заднюю! Тула, Калужское шоссе:

предложение года

«Женись на мне!» Тулячка не стала ждать предложения руки и сердца от своего возлюбленного и сделала это сама.

пикап-мастер года

Пьяный сотрудник УФСИН в новомосковском клубе домогался понравившихся девушек. События развивались стремительно: пикап, драка, youtube, увольнение.

зоопарк года

И снова, та-да-дам, Новомосковск. На этот раз на трассе в общем потоке автомобилей мчал во весь опор верблюд. А что в этом такого, правда? Верблюд в Новомосковске – привычное дело.

водитель года

Им оказался сообразительный пёс. Он был заперт в автомобиле, устал ждать хозяев и начал жать на клаксон.

фейк года

Летающий портрет Льва нашего Николаевича над тульской набережной. Увы, это неправдой оказалось, ребята. Но красиво!

свинство года

В одном из супермаркетов Алексина девица продегустировала из лотков салаты, запила всё это газировкой. Видимо, хотела быть похожей на Елену Летучую. Не вышло.

радость года

Таких ярких эмоций на видео мы давно не встречали! Этим летом туляк обнаружил в Щекинском районе конопляное поле. И был так рад, так рад...

непогода года

В августе 2018-го на Новомосковском шоссе ветер сорвал крышу делового центра. Кровля перелетела трассу и рухнула на автосалон.

окно в природу

В Туле орудует банда дроздов-рябинников. Ничего такого, просто милое видео.

погоня года

Погоня за нарушителем в деревне Елькино. Напряженно! И закончилось хорошо.