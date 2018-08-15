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Конопляное поле под Тулой взорвало интернет: видео
Фото и видео Алексея Пирязева.

Конопляное поле под Тулой взорвало интернет: видео

Тема быстро стала «вирусной».

На днях удивленные туляки обнаружили неподалеку от Тулы (в Щекинском районе) целое поле конопли. Видеоролик, на котором радостный молодой человек с бородой призывает всех бросать работу и срочно приезжать к этому участку, облетел соцсети. «Это просто праздник какой-то», — радуется туляк.

Корреспонденты Myslo выехали на место: поле действительно существует.

По всему участку расположены таблички с надписью «Продукция не содержит наркотических и психотропных веществ».

За комментариями мы обратились к генеральному директору ООО «Никольская слобода». Именно этому агропредприятию принадлежит поле.

- Мы выращиваем коноплю первый год, по примеру других хозяйств. В Тульской области такая практика впервые, поэтому сейчас к нам такой повышенный интерес.

Эта конопля техническая, она не содержит наркотических и психотропных веществ.

Всю необходимую документацию мы передали в наркоконтроль и другие службы. Растение выращиваем для пеньковолокна. Конопля очень прочная, из нее получается хорошее волокно. К тому же, эта культура хорошо растет на наших почвах, — пояснила Надежда Николаевна Полякова.

По словам руководителя предприятия, в этому году они посеяли 12 га конопли, так сказать пробную версию.

- Специально посеяли возле дороги, возле нашего предприятия, чтобы контролировать всё. Но люди, проезжающие мимо поля, всё равно останавливаются, фотографируются, снимают видео. Думаю, через некоторое время интерес спадет, — говорит Надежда Николаевна.

Собирать коноплю будут весной, когда опадут листья и останутся одни ветки. Кстати, такое волокно используется, в частности, для обивки салона автомобилей.

И еще важное уточнение: собирать семена предприятие не будет из соображений безопасности. В случае успешного эксперимента с волокном, завод закупит семена у других регионов.

Галерея
Поле конопли под Тулой, Фото: 1
Поле конопли под Тулой, Фото: 2
Поле конопли под Тулой, Фото: 3
Поле конопли под Тулой, Фото: 4
Поле конопли под Тулой, Фото: 5
Поле конопли под Тулой, Фото: 6
Поле конопли под Тулой, Фото: 7
Поле конопли под Тулой, Фото: 8
Поле конопли под Тулой, Фото: 9
Поле конопли под Тулой, Фото: 10
Поле конопли под Тулой, Фото: 11
Поле конопли под Тулой, Фото: 12
Поле конопли под Тулой, Фото: 13
Поле конопли под Тулой, Фото: 14
Поле конопли под Тулой, Фото: 15
Поле конопли под Тулой, Фото: 16
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:58 +10
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