новости
новости
Регистрация
Туляк снял трогательный фильм в память о сгоревшем четырехколесном друге

Туляк снял трогательный фильм в память о сгоревшем четырехколесном друге

Старая советская классика, которую с любовью восстанавливал Станислав Аллин, сгорела 27 февраля вместе с гаражом в Туле на улице Бежковской.

Это была классика, «тройка». Звали авто не очень-то прилично, зато душевно — ПОДСРА4НИК. Туляк Станислав Аллин подарил ему вторую жизнь, и машина стала его верным другом.

Стас занимается «свапом». Двигатель авто можно тюнинговать, а можно просто поставить в авто новый – это и называется «свап» (от англ. «swap» – замена). Как правило, на автомобиль ставят более мощный мотор, чем был изначально. Таким «франкенштейном» и стал ПОДСРА4НИК.

Вечером 27 февраля машина сгорела при пожаре. Myslo писал об этом здесь.

И вот на своем канале в youtube Станислав опубликовал трогательный фильм, посвященный «погибшему другу». Смотрим – это очень душевно:


Видео #STREETSTRIKERS

О своей погибшей машине Стас рассказал Myslo:

Станислав Аллин

– Машина 1979 года выпуска, я второй хозяин. Купил осенью 2016-го. Искал именно «жигуленок». За 20 тысяч подвернулась «тройка» почти в идеальном состоянии (мне оформление дороже встало). Хотел на «жигулёнке» зимой оттачивать навыки дрифта. Доводил до ума ПОДСРА4НИК около года, в нем были детали от БМВ, Субару, ГАЗа. Покатался на нем и понял, что родного мотора недостаточно. Купил машину-донор – ГАЗ-3110.

В итоге этим летом, в конце июля, машина выехала из гаража вот в таком виде. Я участвовал на ней в «Жи-фесте» (фестиваль «Жигулей»), в дрифте и на выставке.

Почему ПОДСРА4НИК? Да потому, что был изначально на каждый день. Жалко его до невозможности...

Галерея
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 1
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 2
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 3
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 4
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 5
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 6
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 7
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 8
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 9
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 10
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 11
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 12
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 13
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 14
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 15
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 16
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 17
"ВАЗ" - подсра4ник, Фото: 18
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
сгорел автомобильпожарфильм
Люди
Станислав Аллин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские каратисты успешно выступили в Твери
Тульские каратисты успешно выступили в Твери
Генерал армии Михаил Моисеев в Туле: «Каждый должен выбирать свое будущее»
Генерал армии Михаил Моисеев в Туле: «Каждый должен выбирать свое будущее»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.