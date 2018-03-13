Туляк снял трогательный фильм в память о сгоревшем четырехколесном друге

Старая советская классика, которую с любовью восстанавливал Станислав Аллин, сгорела 27 февраля вместе с гаражом в Туле на улице Бежковской.

Это была классика, «тройка». Звали авто не очень-то прилично, зато душевно — ПОДСРА4НИК. Туляк Станислав Аллин подарил ему вторую жизнь, и машина стала его верным другом.

Стас занимается «свапом». Двигатель авто можно тюнинговать, а можно просто поставить в авто новый – это и называется «свап» (от англ. «swap» – замена). Как правило, на автомобиль ставят более мощный мотор, чем был изначально. Таким «франкенштейном» и стал ПОДСРА4НИК.

Вечером 27 февраля машина сгорела при пожаре. Myslo писал об этом здесь.

И вот на своем канале в youtube Станислав опубликовал трогательный фильм, посвященный «погибшему другу». Смотрим – это очень душевно:



Видео #STREETSTRIKERS

О своей погибшей машине Стас рассказал Myslo:

Станислав Аллин – Машина 1979 года выпуска, я второй хозяин. Купил осенью 2016-го. Искал именно «жигуленок». За 20 тысяч подвернулась «тройка» почти в идеальном состоянии (мне оформление дороже встало). Хотел на «жигулёнке» зимой оттачивать навыки дрифта. Доводил до ума ПОДСРА4НИК около года, в нем были детали от БМВ, Субару, ГАЗа. Покатался на нем и понял, что родного мотора недостаточно. Купил машину-донор – ГАЗ-3110.

В итоге этим летом, в конце июля, машина выехала из гаража вот в таком виде. Я участвовал на ней в «Жи-фесте» (фестиваль «Жигулей»), в дрифте и на выставке.

Почему ПОДСРА4НИК? Да потому, что был изначально на каждый день. Жалко его до невозможности...