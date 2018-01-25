Окно в природу: В Туле «орудует банда» дроздов-рябинников

Видео и фото Сергея Медведева.

Мужчина встретил этих бойких птиц в Туле на Красноармейском проспекте.

– Банда, голодная банда дроздов-рябинников)), — пишет Сергей. — Иначе и не назовешь. Как саранча! За час стайка объела два дерева подчистую!

Знаете ли вы, что рябинник — самый распространённый вид дроздов? Гнездится повсеместно в Европе, а также в Сибири. Чаще всего собирается в колонии по 30-40 пар.

Важное дополнение! Дрозды-рябинники защищаются от врагов, бросаясь на них камнем вниз и «обстреливая» их помётом. Для напавших на колонию птиц это может быть очень опасно – «бомбы из помёта» могут склеить их оперение и даже обездвижить. Впрочем, людей ожидает такой же «обстрел», если рябинники заподозрят в них врага.