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Окно в природу: В Туле «орудует банда» дроздов-рябинников
Видео и фото Сергея Медведева.

Окно в природу: В Туле «орудует банда» дроздов-рябинников

«Бандитами» птиц окрестил туляк Сергей Медведев, который прислал в редакцию Myslo фото и видео «налёта».

Мужчина встретил этих бойких птиц в Туле на Красноармейском проспекте.

– Банда, голодная банда дроздов-рябинников)), — пишет Сергей. — Иначе и не назовешь. Как саранча! За час стайка объела два дерева подчистую!

 

 

Знаете ли вы, что рябинник — самый распространённый вид дроздов? Гнездится повсеместно в Европе, а также в Сибири. Чаще всего собирается в колонии по 30-40 пар.

Важное дополнение! Дрозды-рябинники защищаются от врагов, бросаясь на них камнем вниз и «обстреливая» их помётом. Для напавших на колонию птиц это может быть очень опасно – «бомбы из помёта» могут склеить их оперение и даже обездвижить. Впрочем, людей ожидает такой же «обстрел», если рябинники заподозрят в них врага.

Галерея
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 1
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 2
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 3
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 4
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 5
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 6
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 7
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 8
Нашествие дроздов в Туле, Фото: 9
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 13:46 +25
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