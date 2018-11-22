Ремонт дорог по-тульски: новый асфальт укладывают в лужу

В Туле продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. Правда, иногда новые технологии укладки асфальта вызывают недоумение среди жителей города.

Так, на ул. Пузакова, 15 рабочие уложили новый асфальт... прямо в лужу! Видео туляки выложили в сеть:

К слову, укладывать асфальт в России теперь можно будет при незначительных осадках и в минусовую температуру, но при условии соблюдения технологий.

Об этом говорится в «Методических рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях», опубликованных на сайте Росавтодора.

Документ регламентирует работы по укладке асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, то есть при температуре от плюс 5 градусов до минус 10 градусов и в условиях дождя и снега. Согласно рекомендациям, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков (более 5 мм).

Уточняется, что в этих случаях необходимо предварительно расчистить поверхность от грязи, пыли, льда, снега, а затем просушить ее терморазогревателем.