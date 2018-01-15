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Видео: Под Тулой гаишники устроили погоню за пьяным 18-летним водителем
Кадр из видео.

Видео: Под Тулой гаишники устроили погоню за пьяным 18-летним водителем

Молодой человек не имеет водительского удостоверения.

14 января в 1.15 в д. В. Елькино Ленинского района экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 18-летнего водителя. Молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у парня не было водительского удостоверения.
 
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что молодой человек, не имея водительского удостоверения, в марте 2017 года был осужден за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ему было назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.
 
Теперь молодому водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:59 +3
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