Видео: Под Тулой гаишники устроили погоню за пьяным 18-летним водителем

Кадр из видео.

14 января в 1.15 в д. В. Елькино Ленинского района экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 18-летнего водителя. Молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у парня не было водительского удостоверения.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что молодой человек, не имея водительского удостоверения, в марте 2017 года был осужден за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ему было назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Теперь молодому водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».