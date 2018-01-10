Видео: В Туле крысы штурмуют мусорный контейнер

Туляк Михаил Казарин стал свидетелем безуспешных попыток крыс запрыгнуть в мусорный контейнер. Происходящее он снял на видео.

На мусорной площадке в районе пересечения улиц Гоголевской и Софьи Перовской крысы (всего, по словам Михаила, их было штук тридцать!) по очереди забирались на кирпичное ограждение мусорки и с него пытались допрыгнуть до контейнера. Но помойка стояла далековато, и крыс ждал «epic fail».

Заветная для крыс цель оказалась недостижимой: они ударялись о контейнер и падали.

Однако упорству грызунов можно позавидовать. По словам Михаила, порядка тридцати крыс на протяжении получаса пытались допрыгнуть до «ужина».

Кстати, было бы неплохо, если бы расположенное неподалеку от контейнерной площадки Управление по административно-техническому надзору Тулы проверило санитарное состояние площадки, ведь крысы – не самые лучшие соседи для человека.

Несмотря на то, что видео с прыгающими крысами получилось смешное, наличие такого количества грызунов вызывает вполне обоснованные опасения.