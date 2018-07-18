новости
новости
Регистрация
В Тульской области сбежавшего верблюда вернули в передвижной цирк

В Тульской области сбежавшего верблюда вернули в передвижной цирк

Из-за животного, бегавшего по трассе М-4, утром произошло ДТП.

Ранее Myslo писал о верблюде, который бегал по трассе М-4 под Новомосковском.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали ситуацию:

- Около 6 часов утра 18 июля в дежурную часть отдела МВД России по г.Новомосковску поступило сообщение, что на автодороге неподалёку от деревни Красное Гремячево находится верблюд. По предварительным данным, его присутствие на трассе спровоцировало ДТП с участием двух легковых транспортных средств, получивших незначительные механические повреждения.

Незамедлительно сотрудники отдела МВД и подразделения ГИБДД приняли меры для установления обстоятельств нахождения животного на проезжей части.

Полицейские выяснили, что верблюд принадлежит расположенному на окраине Новомосковска передвижному цирку.

Сотрудники полиции организовали поиск и отлов животного. Верблюд возвращён в передвижной цирк.

За время нахождения животного вне территории шапито и при мероприятиях по его отлову никто не пострадал. Материалы о происшествии, собранные полицейскими, направлены в компетентный орган для принятия решения. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
верблюдверблюд на трассе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду
Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду
Тулячка может лишиться жилья из-за займа в 100 тысяч рублей
Тулячка может лишиться жилья из-за займа в 100 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.