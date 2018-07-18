В Тульской области сбежавшего верблюда вернули в передвижной цирк

Ранее Myslo писал о верблюде, который бегал по трассе М-4 под Новомосковском.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали ситуацию:

- Около 6 часов утра 18 июля в дежурную часть отдела МВД России по г.Новомосковску поступило сообщение, что на автодороге неподалёку от деревни Красное Гремячево находится верблюд. По предварительным данным, его присутствие на трассе спровоцировало ДТП с участием двух легковых транспортных средств, получивших незначительные механические повреждения.

Незамедлительно сотрудники отдела МВД и подразделения ГИБДД приняли меры для установления обстоятельств нахождения животного на проезжей части.

Полицейские выяснили, что верблюд принадлежит расположенному на окраине Новомосковска передвижному цирку.

Сотрудники полиции организовали поиск и отлов животного. Верблюд возвращён в передвижной цирк.

За время нахождения животного вне территории шапито и при мероприятиях по его отлову никто не пострадал. Материалы о происшествии, собранные полицейскими, направлены в компетентный орган для принятия решения.