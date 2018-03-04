Киборги среди нас: Туляк вшил в руку чип, чтобы открывать домофон

Фото автора и из личных архивов Константина Бочарова.

А в ближайшем будущем рука заменит ему банковскую карту.

Еще несколько лет назад смартфоны были чем-то на грани фантастики, а возможность связать свой гаджет с банковской картой и расплачиваться телефоном на кассе магазинов вызывала недоумение.

Сейчас такими достижениями технического прогресса никого не удивишь. И все же нашему земляку Константину Бочарову это удалось.

Примерно месяц назад Константин вшил себе в руку чип. По сути, это универсальный электронный ключ, способный открывать двери и заводить машину.

Константин Бочаров — В начале года мой друг начал собирать электромотоцикл и стал искать возможность бесключевого доступа к нему. Я помогал ему и вдруг наткнулся на статью американских разработчиков. Оказалось, им удалось создать RFID-чип, который способен открывать электронные замки. Такой чип запросто можно вживить себе в руку. Я с детства увлекался электроникой и всегда хотел быть частью технического прогресса. И вот мне выпала возможность сделать технический прогресс частью себя!

Получив по почте девайс, Константин попросил друга помочь вшить гаджет себе в руку.

Подобные операции проводятся даже без обезболивающего.

— RFID-метка, или попросту ключ, находился в игле специального шприца, — рассказывает Константин. — К чипу прилагалась инструкция, в которой пошагово объясняли, как провести операцию. В таком шприце нет резервуара, только игла с чипом и толкатель.

Когда шприц вводится под кожу, толкатель «загоняет» туда RFID-метку. Вся операция заняла 5 минут.

У чипа биостеклянный корпус, к которому не пристают ткани тела. А элементов, способных «постареть» в девайсе нет, поэтому использоваться он может сколько угодно. Спустя несколько дней после установки я вообще забыл, что этот чип у меня есть, я его совершенно не ощущаю.

Константин показывает рентгеновские снимки образца чипа. Помещается он между большим и указательным пальцами:

Электронный ключ замером 2,1×12 мм позволяет молодому человеку открывать домофон, а если установить считывающее устройство в автомобиль, то машину можно будет тоже запустить одним взмахом руки.

Принцип работы устройства напоминает беспроводную зарядку для телефона: при поднесении к считывающему устройству на чип наводятся электромагнитные волны, они же несут запрашиваемую информацию от приемника обратно к источнику.

После установки чип программируют. Для этого используется отдельное устройство — программатор.

— Программатор я собрал сам, сейчас провожу эксперименты по улучшению работы метки: в первую очередь, это сокращение дистанции, — говорит Константин. — Сначала программатор считывает данные с ключа-оригинала, а потом все эти данные просто записываются на встроенный в руку чип.

По словам Константина, такие девайсы давно не редкость. «Samsung» выпускает серию замков на входные двери, которые можно будет открыть при помощи RFID-метки.

Константин уже заказал себе очередную разработку — NFC метку. На этот чип Константин планирует перенести данные своей банковской карты, чтобы легким взмахом руки расплачиваться на кассах в магазинах.

Проблемы с металлодетекторами и МРТ Константина не пугают. Переживает только за сохранность личных данных:

— Не исключено, что уже в ближайшие пару лет все персональные данные человека будут находиться внутри подобного устройства. Стало быть, появится возможность считать данные при помощи простого рукопожатия!

Ну или, как говорили в старой доброй «Бриллиантовой руке» – с бесчувственного тела. Но, надеемся, до этого не дойдет).