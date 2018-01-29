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Видео: Пенсионерка в Туле штурмует шестиполосный проспект на красный
Кадр из видео.

Видео: Пенсионерка в Туле штурмует шестиполосный проспект на красный

К счастью, женщина сумела добраться целой до противоположной стороны.

В редакцию Myslo читатели прислали видео: пенсионерка пытается перейти один из самых оживленных перекрестков Тулы на запрещенный сигнал светофора. Ролик снят 28 января около девяти часов утра.

Отметим, что на пересечении проспекта Ленина, улиц Болдина и Станиславского есть единственный вариант безопасно добраться до противоположной стороны — подземный переход. Но пожилой женщине, которая передвигается с палочкой, видимо, трудно было спуститься по ступенькам под землю. Она на свой страх и риск медленно и уверенно шла по проезжей части. К счастью, пенсионерка сумела дойти до тротуара целой и невредимой.

 

С 15 по 25 января сотрудники ГИБДД в Туле проводили рейд «Пешеход». Это мероприятие было направленно не только на пресечение нарушений среди водителей, но среди пеших участников дорожного движения.

За время рейда было выявлено 133 нарушения ПДД водителями транспортных средств по ст. 12.18 КоАП РФ (непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе) и 428 нарушений ПДД пешеходами по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходами правила дорожного движения).

Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.

Сотрудники ГИБДД Тульской области обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают их быть взаимно вежливыми на дороге:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +3
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