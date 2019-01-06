Александр Семчев: «Актер должен подсмотреть, украсть и присвоить!»
В Туле со спектаклем «Здравствуй, папа, Новый год» побывал заслуженный актер России, настоящий народный любимец Александр Семчев.
Во время антракта Александр Львович пригласил нас в свою гримерку и с удовольствием ответил на наши вопросы. Разговор получился душевным, да и сам артист оказался человеком очень простым и радушным. На столе в гримерке только сигареты и минеральная вода, да еще уютно ворчит закипающий чайник.
- Девочки, вы пока располагайтесь, а я пойду покурю, пару минут! — улыбается Семчев. Возвращается быстро. — Может, чайку? О чем говорить будем?
— В новогодние праздники Вы приехали в Тулу с новогодней историей. О чем она?
- Этот проект называется «Вы все трое — мой отец?» или «Здравствуй, папа, Новый год», по сценарию известной картины «Сирота казанская». На сцене много звезд. Кто-то уже почил в бозе, кто-то еще, слава богу, жив. Пришла идея сделать по этому сценарию спектакль. На мой взгляд, получилась добрая новогодняя история, которая на сегодняшний день очень кстати. История где-то грустная — встречаются у девочки в дома трое одиноких людей. Но все заканчивается хорошо.
Анатолий Васильев, Александр Семчев и Андрей Леонов на сцене ГКЗ.
— А когда вы показываете этот спектакль не в новогодние праздники, Ваш герой все равно появляется в костюме Деда Мороза?
- Конечно, эта история же заявлена как новогодняя, другого костюма не ждите (улыбается).
— Что сейчас происходит в Вашей творческой жизни? Над чем работаете?
- Пока ни над чем. С 1 февраля начинаются съемки продолжения телесериала «Фитнес». Дальше будет продолжение еще одного проекта, но я не могу сказать вам его название — подписал документ о неразглашении. В 2018 году был завершен проект «Соседи», 7 января приступаю к озвучке следующих сезонов, которые снимали в Ростове-на-Дону. Весной должны показать на канале «Россия».
— Вам нравится сниматься в исторических костюмированных фильмах, таких как «Годунов»?
- Это же по-богатому (улыбается). У меня исторический персонаж, в нем есть характер. На этот проект не пожалели денег и стараний — декорации, костюмы… Все было очень серьезно.
— А на телевидении вы сейчас работаете?
- Нет.
— Скучаете?
- Нет, а чего мне скучать?
— В апреле 2019 года Вы отметите юбилей — 50 лет. Как планируете праздновать?
- Последний раз я отмечал свой день рождения 25 лет назад, будучи еще студентом. После этого никак не доводилось… У нас в семье это не было принято. От близких людей мне были предложения отметить день рождения, но ведь для этого нужно иметь состояние души. Если быть кратким, на 50-летие вообще ничего не планировал — ни сценарно, ни финансово. И у плиты я стоять не собираюсь, и какую-то ресторацию заказывать. Не знаю. Надо дожить.
— У Вас более 50 проектов за плечами, какие съемки особенно запали в душу?
- Ничего особенно яркого и запоминающегося у меня пока не получилось сделать. Все истории были не про меня. Я, наверное, скорее кого-то обслуживал.
— За роль Лариосика в спектакле «Белая гвардия» Вы получили театральную премию «Чайка» в номинации «Лучшая комедийная роль»…
- Я спокойно отношусь ко всем наградам. Я держу в голове, я благодарю людей за подобного рода идеи как-то отмечать мой труд, но… не знаю. Есть и есть, прошло и прошло. Я человек, не торчащий на себе.
— Но Вы народный любимец, и все Ваши герои очень любимы зрителями. Например, в сериале «Участок». Где подсматриваете типажи?
- В жизни, просто наблюдаю за людьми. Андрюшка Панин покойный говорил, что профессия актера заключается еще и в том, чтобы подсмотреть, украсть и присвоить. Я тоже так делаю.
— Тем не менее, в 2018 году вы получили еще одну награду на фестивале комедий «Улыбнись, Россия», который прошел в ноябре в Туле.
- Это было очень неожиданно! Мне позвонили, этот вечер у меня был свободным. Я приехал в Тулу, и я не ожидал, что все будет так тепло и шикарно. На самом деле, это был приятный сюрприз.
С сыном Федором на фестивале в Туле.
— Вам подарили пряник, понравился?
- На минуточку, в нем было четыре килограмма (улыбается). Мы его разрезали и угощали — тульского радушия хватило на всех. И самовар пригодился, мы пили из него чай. Кстати, моя крайняя награда была 28 декабря 2018 года — я получил «Орден Дружбы».
— Александр, как Вы любите отдыхать?
- Конечно, это средняя полоса России. Я первый раз море увидел в 33 года, это было в Одессе. Потрогал его рукою — ну, море и море. А вот зелень средней полосы России мне ближе. Тишина, лес, грибы — это лучше, нежели тюленем лежать на песке.
— А рыбалка, охота?
- Я никогда не стрелял, а вот рыбалка — мое. Это увлечение привил мне мой дядюшка. В этом есть умиротворение, созерцание и некий адреналин в случае улова.
— Какой улов был самым богатым?
- Все-таки в магазине (смеется). Люблю покупать осетр, треску, судачков, но больше всех щуку. Я ее стейками нарезаю, в муке обваливаю и жарю. Могу еще в фольге запечь на углях, скумбрия и судаки особенно хороши.
— Что пожелаете нашим читателям?
Хочу, чтобы люди как можно меньше болели. Хотя у нас и так народ терпелив, я желаю людям терпения. Наверное, будет нелегко. За пределами Москвы, к сожалению, люди живут иначе. Желаю все воспринимать мудро, жить, работать, любить. Желаю достатка, чтобы дети не расстраивали, чтобы все было гладко и хорошо.
На этом фото вес Семчева — около 200 кг.
Александр Львович Семчев
Родился 16 апреля 1969 года в городе Вышний Волочек.
Актер театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист России.
Служил в космических войсках.
Окончил Театральное училище им. Щукина.
Актер МХТ им. Чехова.
Семья: три сына: Кирилл от первого брака с Юлией Пановой, от второго брака сын Фёдор (2005) и внебрачный сын от Татьяны Можиновой — Павел Можинов.
Награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.
Избранная фильмография: «Свадьба», «Участок», «Дело о «Мертвых душах», «12 стульев», «Золотой теленок», «День выборов», «Ликвидация», «Кухня», «Последний богатырь», «Соседи», «Годунов».