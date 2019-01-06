Александр Семчев: «Актер должен подсмотреть, украсть и присвоить!»

Фото Алексея Пирязева.

Во время антракта Александр Львович пригласил нас в свою гримерку и с удовольствием ответил на наши вопросы. Разговор получился душевным, да и сам артист оказался человеком очень простым и радушным. На столе в гримерке только сигареты и минеральная вода, да еще уютно ворчит закипающий чайник.

- Девочки, вы пока располагайтесь, а я пойду покурю, пару минут! — улыбается Семчев. Возвращается быстро. — Может, чайку? О чем говорить будем?

— В новогодние праздники Вы приехали в Тулу с новогодней историей. О чем она?

- Этот проект называется «Вы все трое — мой отец?» или «Здравствуй, папа, Новый год», по сценарию известной картины «Сирота казанская». На сцене много звезд. Кто-то уже почил в бозе, кто-то еще, слава богу, жив. Пришла идея сделать по этому сценарию спектакль. На мой взгляд, получилась добрая новогодняя история, которая на сегодняшний день очень кстати. История где-то грустная — встречаются у девочки в дома трое одиноких людей. Но все заканчивается хорошо.



Анатолий Васильев, Александр Семчев и Андрей Леонов на сцене ГКЗ.

— А когда вы показываете этот спектакль не в новогодние праздники, Ваш герой все равно появляется в костюме Деда Мороза?

- Конечно, эта история же заявлена как новогодняя, другого костюма не ждите (улыбается).

— Что сейчас происходит в Вашей творческой жизни? Над чем работаете?

- Пока ни над чем. С 1 февраля начинаются съемки продолжения телесериала «Фитнес». Дальше будет продолжение еще одного проекта, но я не могу сказать вам его название — подписал документ о неразглашении. В 2018 году был завершен проект «Соседи», 7 января приступаю к озвучке следующих сезонов, которые снимали в Ростове-на-Дону. Весной должны показать на канале «Россия».

— Вам нравится сниматься в исторических костюмированных фильмах, таких как «Годунов»?

- Это же по-богатому (улыбается). У меня исторический персонаж, в нем есть характер. На этот проект не пожалели денег и стараний — декорации, костюмы… Все было очень серьезно.

— А на телевидении вы сейчас работаете?

- Нет.

— Скучаете?

- Нет, а чего мне скучать?

— В апреле 2019 года Вы отметите юбилей — 50 лет. Как планируете праздновать?

- Последний раз я отмечал свой день рождения 25 лет назад, будучи еще студентом. После этого никак не доводилось… У нас в семье это не было принято. От близких людей мне были предложения отметить день рождения, но ведь для этого нужно иметь состояние души. Если быть кратким, на 50-летие вообще ничего не планировал — ни сценарно, ни финансово. И у плиты я стоять не собираюсь, и какую-то ресторацию заказывать. Не знаю. Надо дожить.

— У Вас более 50 проектов за плечами, какие съемки особенно запали в душу?

- Ничего особенно яркого и запоминающегося у меня пока не получилось сделать. Все истории были не про меня. Я, наверное, скорее кого-то обслуживал.

— За роль Лариосика в спектакле «Белая гвардия» Вы получили театральную премию «Чайка» в номинации «Лучшая комедийная роль»…

- Я спокойно отношусь ко всем наградам. Я держу в голове, я благодарю людей за подобного рода идеи как-то отмечать мой труд, но… не знаю. Есть и есть, прошло и прошло. Я человек, не торчащий на себе.

— Но Вы народный любимец, и все Ваши герои очень любимы зрителями. Например, в сериале «Участок». Где подсматриваете типажи?

- В жизни, просто наблюдаю за людьми. Андрюшка Панин покойный говорил, что профессия актера заключается еще и в том, чтобы подсмотреть, украсть и присвоить. Я тоже так делаю.

— Тем не менее, в 2018 году вы получили еще одну награду на фестивале комедий «Улыбнись, Россия», который прошел в ноябре в Туле.

- Это было очень неожиданно! Мне позвонили, этот вечер у меня был свободным. Я приехал в Тулу, и я не ожидал, что все будет так тепло и шикарно. На самом деле, это был приятный сюрприз.



С сыном Федором на фестивале в Туле.

— Вам подарили пряник, понравился?

- На минуточку, в нем было четыре килограмма (улыбается). Мы его разрезали и угощали — тульского радушия хватило на всех. И самовар пригодился, мы пили из него чай. Кстати, моя крайняя награда была 28 декабря 2018 года — я получил «Орден Дружбы».

— Александр, как Вы любите отдыхать?

- Конечно, это средняя полоса России. Я первый раз море увидел в 33 года, это было в Одессе. Потрогал его рукою — ну, море и море. А вот зелень средней полосы России мне ближе. Тишина, лес, грибы — это лучше, нежели тюленем лежать на песке.

— А рыбалка, охота?

- Я никогда не стрелял, а вот рыбалка — мое. Это увлечение привил мне мой дядюшка. В этом есть умиротворение, созерцание и некий адреналин в случае улова.

— Какой улов был самым богатым?

- Все-таки в магазине (смеется). Люблю покупать осетр, треску, судачков, но больше всех щуку. Я ее стейками нарезаю, в муке обваливаю и жарю. Могу еще в фольге запечь на углях, скумбрия и судаки особенно хороши.

— Что пожелаете нашим читателям?

Хочу, чтобы люди как можно меньше болели. Хотя у нас и так народ терпелив, я желаю людям терпения. Наверное, будет нелегко. За пределами Москвы, к сожалению, люди живут иначе. Желаю все воспринимать мудро, жить, работать, любить. Желаю достатка, чтобы дети не расстраивали, чтобы все было гладко и хорошо.

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Александр Семчев за нескольк месяцев похудел на 40 килограммов! Знаменитый толстяк решил вплотную заняться своим здоровьем.



На этом фото вес Семчева — около 200 кг.

- Да, я действительно значительно похудел, но спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании, — говорит Семчев. — О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня еще хватит, но на данный момент избавился уже от 40 килограммов.

Артист отказался от мучного и жареного, уменьшил порции, налегает на овощи и фрукты.

- Несколько месяцев изучал специальную литературу, подбирал сбалансированный рацион. Повезло, что не люблю сладкое, с ним расстался с легкостью. По-моему, преображение уже заметно!

Из досье Myslo

Александр Львович Семчев

Родился 16 апреля 1969 года в городе Вышний Волочек.

Актер театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист России.

Служил в космических войсках.

Окончил Театральное училище им. Щукина.

Актер МХТ им. Чехова.

Семья: три сына: Кирилл от первого брака с Юлией Пановой, от второго брака сын Фёдор (2005) и внебрачный сын от Татьяны Можиновой — Павел Можинов.

Награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Избранная фильмография: «Свадьба», «Участок», «Дело о «Мертвых душах», «12 стульев», «Золотой теленок», «День выборов», «Ликвидация», «Кухня», «Последний богатырь», «Соседи», «Годунов».