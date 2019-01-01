Гороскоп 2019. Тиграм – свадьба и дети, Крысам – успех

По всем параметрам завершающий год станет максимальным: по накалу эмоций, по количеству значимых событий. Астрологи считают, что и эмоции, и события по большей части будут положительными, но всё же стоит быть готовыми ко множеству переломных и сложных моментов. Символ года — Желтая Земляная Свинья — знак, подвластный земной стихии. Так как год финальный в восточном цикле, он, несмотря на яркую индивидуальность, соберет в себе все самые явные черты остальных знаков китайского гороскопа. Поэтому в какой бы год вы ни родились, под знаком какого бы животного ни находились, 2019 год будет важным абсолютно для всех.

Год Крысы

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008





Леонид Закошанский,

телеведущий.

Родился в 1984 году.

Звезды предсказывают Крысам успех во всех сферах жизни. Хозяйке года придется по нраву их целеустремленность, энергичность, креативность, харизматичность и трудоспособность. Амбициозная и упорная, Крыса сможет добиться всех поставленных целей, воплотить в жизнь давнюю мечту. Астрологи прогнозируют очень оптимистичный и успешный год. 2019-й – некий трамплин, с помощью которого можно выйти из тени и заявить о себе, продемонстрировав все свои лучшие качества. Откроется море перспектив, особенно если захочется начать свое дело; можно будет заняться инвестированием и часть средств вложить в выгодные проекты. В отношениях нужно избегать наигранности: показная щедрость выльется в долги, а неискренность в чувствах – в конфликты и даже разрыв связей.

Год Быка

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009



Алексей Басов,

режиссер, актер.

Родился в 1973 году.

В целом прогноз-2019 достаточно позитивен, однако нельзя сказать, что год будет легким. Это непредсказуемый, но плодотворный период, богатый сюрпризами. Периодически будут возникать вопросы, требующие немедленного разрешения, но Бык сможет найти выход из всех ситуаций. Воспринимайте это время как новую возможность закалить свой характер. Быка ждут и хорошие перспективы в работе, и решительные шаги в бизнесе, однако для всего этого потребуются настойчивость и целеустремленность. Также необходимо научиться держать эмоции под контролем и взвешивать каждое сказанное слово. Звезды рекомендуют Быкам не пасовать перед трудностями и идти до конца, используя оригинальные решения, – именно творческий подход даст невероятный результат в делах и откроет перед Быками все двери.



Год Тигра

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010





Евгения Кочнева,

«Мисс Студенчество – 2018».

Родилась в 1998 году.



Тигров ждут значительные перемены в жизни. Для кого-то это будет свадьба, для кого-то – рождение долгожданного малыша или карьерное повышение. В любом случае период ожидается насыщенный, интересный и плодотворный. Появится возможность путешествовать, и смена обстановки самым благоприятным образом отразится на всех сферах жизни. Хозяйка года, благосклонная ко всем работоспособным и ответственным людям, сразу проникнется симпатией к трудолюбивым Тиграм и предоставит огромное количество возможностей проявить себя. Благодаря обаянию и дару убеждения Тигры легко найдут союзников, возрастет их востребованность. У многих появится шанс резко изменить сферу деятельности, прийти к мощным финансовым результатам. Главное – быть дипломатичнее и не рычать на окружающих.

Год Кролика (Кота)

1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011



Владимир Машков,

народный артист РФ.

Родился в 1963 году.



Невероятный калейдоскоп событий с неожиданными поворотами гарантирован! Будут и испытания, и взлеты, и падения – скучать в этом году точно не придется. Кролики (Коты) смогут достойно выдержать всё, что преподнесет судьба. А прекрасное чувство юмора поможет не только сохранить душевное равновесие, но и приобрести новых друзей. В финансовых вопросах будьте бдительнее и не доверяйте малознакомым людям, особенно если они обещают быстрый доход. В любовных отношениях всё сложится наилучшим образом. Семейные Кролики будут счастливы и с поддержкой близких смогут преодолеть все невзгоды. Одинокие получат шанс встретить настоящую любовь. Обратите внимание на окружение: возможно, рядом с вами уже есть человек, с которым вы сможете счастливо прожить всю жизнь.



Год Дракона

1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012



Алексей Воробьев,

актер.

Родился в 1988 году.



Для вас в 2019-м во всех начинаниях будет гореть зеленый свет. Многие Драконы получат новую должность, смогут улучшить свое материальное положение и даже воплотят в жизнь давнюю мечту. Очень удачными будут творческие проекты, вы найдете множество способов для реализации своих идей. А тем, кто решится открыть свой бизнес, повезет вдвойне, и чем интереснее и необычнее будет затея, тем больший доход вы получите. Астрологи рекомендуют Драконам пересмотреть свое окружение и избавиться от изживших себя отношений, перестать общаться с «липовыми» друзьями. В 2019 году у вас есть все шансы встретить любовь своей жизни. В крепких семьях отношения станут еще более теплыми и доверительными. Многие задумаются о детях и смогут реализовать планы по покупке загородного дома.



Год Змеи

1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013



Сергей Чонишвили,

заслуженный артист РФ.

Родился в 1965 году.



Наступает ваш звёздный час! Пора решительно заявить о своих амбициях и начать действовать. Ваши смелые и неординарные идеи помогут достичь успеха на любом поприще. Верьте в себя, и в вас поверят окружающие. Ваша самооценка и уверенность в своих силах многократно возрастут, что поможет легко подняться по служебной лестнице, открыть свое дело или освоить новую профессию. Не бойтесь мыслить глобально, ведь в этой жизни реально всё. Змеи, которые давно мечтали сменить место жительства, в этом году смогут реализовать свое желание. Некоторые даже приобретут жилье за границей. Не обращайте внимания на тех, кто окажется против вашего выбора, ведь на карте не только перспективная работа, но и, возможно, судьба. У одиноких Змей есть шанс вдали от родины встретить свою половинку.

Год Лошади

1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014



Юлия Вепринцева,

министр молодежной политики ТО.

Родилась в 1978 году.



Это год воплощения мечты в реальность, поэтому даже если вы не видите результатов своей работы уже несколько лет, не сдавайтесь, – в 2019-м вы обязательно получите всё желаемое. В целом вас ждет переломный и судьбоносный во многих сферах жизни период. Если не будете тратить свое время впустую и используете предоставленные шансы на все сто, то к концу года поразитесь результатам, которых достигнете. Вас ждет повышение по службе и увеличение дохода. В личной жизни перемены не затронут лишь тех, кто счастлив в семье. Остальные могут встать перед выбором: или попытаться наладить отношения, или разорвать их. В любом случае помните о том, что все неприятные решения ведут к счастью в будущем. Главное, доверьтесь своей интуиции и не закрывайте глаза ни на какие болезненные ситуации.



Год Козы (Овцы)

1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015



Рафик Папян,

председатель правления Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России».

Родился в 1955 году.



Звезды сулят удачное стечение обстоятельств во всем. Шансов изменить свою жизнь будет множество, но чтобы воспользоваться ими, придется приложить усилия – просто так ничего не получится. В 2019 году и мужчины, и женщины, рожденные в год Козы, откроют для себя много нового и интересного и в профессио­нальном плане, и в личной жизни. В вашей жизни появится много единомышленников, с которыми можно будет открыть совместное дело. Не ввязывайтесь в авантюры, есть большая вероятность оказаться в очень сложной ситуации. Хозяйка года Свинья благоволит только честным и трудолюбивым людям. Именно они получат самое большое вознаграждение. Такой же подход и в любовных вопросах – помощь от звезд будет только порядочным семьянинам, а любители интрижек и афер рискуют вызвать на свою голову неприятности.

Год Обезьяны

1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016





Евгений Авилов,

глава администрации г. Тулы.

Родился в 1968 году.

Удача будет улыбаться Обезьянам весь год, и можно будет воплотить в жизнь самые смелые мечты. Сложно даже назвать сферу, к которой не прикоснется рука Фортуны: везение будет буквально во всем – в учебе, работе, семейной жизни, творчестве, бизнесе. В начале года глобальные изменения коснутся личной жизни. Причем некоторые Обезьяны решатся на создание семьи, а другие, напротив, на разрыв отношений. Крепким парам гороскоп обещает прибавление в семье. На работе изменения тоже будут развиваться стремительно. Появится желание сменить сферу деятельности. Стоит отметить, что поток событий и перемен будет настолько мощный, что многие Обезьяны воспримут его настороженно. Да, 2019 год может оказаться непростым, ведь прежде чем чем-то наполниться, надо от чего-то освободиться.

Год Петуха

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Ольга Слюсарева,

олимпийская чемпионка.

Родилась в 1969 году.

Главным лозунгом этого года должен стать девиз – вперед, к новым результатам! В 2019 году Петухам представится достаточно много шансов для достижения своих целей в бизнесе, карьере и для улучшения материального положения. Нельзя сказать, что период будет простым, но все трудности помогут преодолеть оптимизм и вера в себя. Особенно тяжелым покажется начало года: навалится много работы и обязанностей, выполнить которые будет непросто. Не волнуйтесь, этот период кратковременный, и уже к весне вы сможете вернуть ощущение гармонии. В личной жизни звезды рекомендуют не бояться открыть свои чувства, а искренность в общении с близкими только прибавит тепла и любви. Одиноким Петухам горо-скоп рекомендует проявить инициативу и упорство, чтобы добиться расположения понравившегося человека.

Год Собаки

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018



Родион Дудник,

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Родился в 1970.

У рожденных в год Собаки продолжается замечательный и благоприятный период. Можно реализовать практически все идеи, которые не успели воплотить в жизнь в прошлом году, проявить свои таланты и добиться успеха в самых разных областях, будь то карьера, финансы или любовные отношения. Произойдут позитивные перемены, это хорошее время для смены места жительства, работы. В тех парах, где один из супругов рожден в год Собаки, ожидается пополнение. Финансовое положение будет стабильным, и вы вполне сможете позволить себе путешествие. Приятные перемены ожидаются и в карьере, и в личной жизни. Конечно, просто так ничего не происходит, и вам для осуществления своих желаний придется поработать. Но трудиться вы умеете и звезды к вам благосклонны, а значит, и успеха долго ждать не придется.

Год Свиньи

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019



Юлия Снигирь,

актриса.

Родилась в 1983 году.

Это ваш год, и удивительное стечение обстоятельств даст возможность достичь успеха в самых разных сферах жизни. Вы сможете получить всё и сразу, перед вами откроются двери, в которые вы раньше стучали безуспешно. Гороскоп рекомендует проявить внимательность, чтобы максимально использовать все шансы, предоставленные судьбой. Вы сможете значительно расширить круг общения, приобрести новых друзей, наладить перспективные отношения. Появится желание общаться, путешествовать, развиваться. Год благоприятен для открытия собственного бизнеса и карьерного роста. Проблемы с деньгами или карьерой могут возникнуть только у тех, кто не хочет работать. Свинья является покровителем семьи, поэтому она поспособствует развитию романтических отношений у одиноких и скреплению уже существующих связей.