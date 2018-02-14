Тулячка сделала предложение парню накануне Дня святого Валентина

Кадр из видео.

В соцсетях появился романтичный ролик — тулячка сделала своему парню предложение в преддверии Дня святого Валентина. Из светящихся букв девушка выложила фразу «Женись на мне». Молодой человек явно не ожидал такого и был ошеломлен, но предложение принял!

Правда, немного посетовал:

- Ты не могла несколько месяцев подождать? — сказал он своей теперь уже невесте.

Героиня ролика Ксения рассказала корреспонденту Myslo, как решилась на этот поступок:

- Я с детства люблю рушить стандарты, люблю делать наоборот и подшучивать над близкими. Но тут решила чуточку глобальней подумать. Почему бы и нет?

Я не боялась реакции Саши, я хотела её увидеть! За 3,5 года, что мы вместе, я достаточно хорошо его изучила. Да и он уже привык к моим слегка безумным поступкам.

Кстати, история знакомства Саши и Ксении тоже интересная:

- Я каталась в парке на роликах, упала и разбила колено. Сижу на обочине, жмурюсь от боли, и тут подъехал Саша, тоже на роликах. Предложил помощь в виде подорожника. Сказал, что смотрел сериал «Спасатели Малибу», поэтому мне нечего бояться! Меня это развеселило, так и завязался разговор.

Видео Ивана Егорова.

А как вам (или вы) сделали предложение руки и сердца? :) Делитесь воспоминаниями в комментариях!