новости
новости
Регистрация
Тулячка сделала предложение парню накануне Дня святого Валентина
Кадр из видео.

Тулячка сделала предложение парню накануне Дня святого Валентина

Молодой человек сказал «да!».

В соцсетях появился романтичный ролик — тулячка сделала своему парню предложение в преддверии Дня святого Валентина. Из светящихся букв девушка выложила фразу «Женись на мне». Молодой человек явно не ожидал такого и был ошеломлен, но предложение принял!

Правда, немного посетовал:

- Ты не могла несколько месяцев подождать? — сказал он своей теперь уже невесте.

Героиня ролика Ксения рассказала корреспонденту Myslo, как решилась на этот поступок:

- Я с детства люблю рушить стандарты, люблю делать наоборот и подшучивать над близкими. Но тут решила чуточку глобальней подумать. Почему бы и нет?

Я не боялась реакции Саши, я хотела её увидеть! За 3,5 года, что мы вместе, я достаточно хорошо его изучила. Да и он уже привык к моим слегка безумным поступкам.

Кстати, история знакомства Саши и Ксении тоже интересная:

- Я каталась в парке на роликах, упала и разбила колено. Сижу на обочине, жмурюсь от боли, и тут подъехал Саша, тоже на роликах. Предложил помощь в виде подорожника. Сказал, что смотрел сериал «Спасатели Малибу», поэтому мне нечего бояться! Меня это развеселило, так и завязался разговор.

Видео Ивана Егорова.
 

А как вам (или вы) сделали предложение руки и сердца? :) Делитесь воспоминаниями в комментариях!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +14
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
предложениесделала предложение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В праздничные дни изменится расписание тульских электричек
В праздничные дни изменится расписание тульских электричек
Туляков приглашают на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви»
Туляков приглашают на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.