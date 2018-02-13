Видео: пьяный сотрудник УФСИН стал участником драки в новомосковском клубе

Кадр из видео.

Мужчина в погонах неплохо провел вечер в компании разных девушек, а в конце и вовсе стал участником драки.

На Youtube появился интересный ролик — как пьяный сотрудник УФСИН «зажигает» в новомосковском кафе «Флагман». Видео опубликовал пользователь с ником Нина Бубич.

– Так отмечает окончание тяжелого трудового дня начальник воспитательного отдела колонии Новомосковска Тульской области в кафе «Флагман». Наверное, он на хорошем счету у руководителей, пардон, покровителей, УФСИН, раз так себя ведет. Полная безнаказанность, всё схвачено, за всё заплачено... Интересно, хоть кто-нибудь за это ответит? — пишет пользователь.

Судя по всему, эта история произошла 1 февраля, однако запись на популярном сайте появилась только сегодня.