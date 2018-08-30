Ревизорро по-свински: Покупательница перепробовала готовую еду в супермаркете (видео)

В одном из супермаркетов Алексина девица продегустировала из лотков салаты, запила всё это газировкой. Видимо, хотела быть похожей на Елену Летучую, – не вышло.

Попробовать салаты прямо из витринных лотков с общей лопатки, прокомментировать всё это, запить Pepsi и… выложить всё в instagram. Челлендж получился довольно мерзким на вид. Фу!

– Вот так можно продегустировать салатики, — написал нам наш читатель, приславший видео. — Случай не первый и не последний, но это видео попалось лично мне в свободном доступе… Почему никто из сотрудников не следит за порядком? Чем нас кормят? Чужими слюнями?

Действие происходит в одном из супермаркетов Алексина. Пока девушка «кушала», салат реально валился у нее изо рта обратно в лоток. А отпив из бутылки Pepsi, девица поставила ее обратно на полку. И ведь кто-нибудь купит!

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