В Новомосковске дорожники брезгуют спускаться на землю: видео
Особенностями ямочного ремонта по-новомосковски возмущаются местные жители в соцсетях.
4 апреля в одной из новомосковских групп пользователи выложили ролик о том, как в Новомосковске работают дорожные службы. То ли это был действительно «ямочный ремонт», то ли так в городе избавляются от луж. Так или иначе:
Использовано видео Владислава Потапова.
В комментариях к записи люди предлагают дорожникам более «свежее» решение по избавлению от луж. А что, сработает!
На весенние широченные лужи новомосковцы жалуются очень активно. Вот запись Александры Куницыной:
- Пример — это не просто лужа, это «дорога», идущая к школе номер 12. И без снега, дождя «дороги» нет, я даже не могу слова подобрать чтобы описать:
А вот видео от анонимного пользователя, обращенное к «админам города Новомосковск»:
- Сделайте пожалуйста нам дорогу от Московской до ТЦ «Диво»!
вчера, в 18:39, 262 6931 40
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