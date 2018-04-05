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В Новомосковске дорожники брезгуют спускаться на землю: видео

В Новомосковске дорожники брезгуют спускаться на землю: видео

Особенностями ямочного ремонта по-новомосковски возмущаются местные жители в соцсетях.

4 апреля в одной из новомосковских групп пользователи выложили ролик о том, как в Новомосковске работают дорожные службы. То ли это был действительно «ямочный ремонт», то ли так в городе избавляются от луж. Так или иначе:


Использовано видео Владислава Потапова.

В комментариях к записи люди предлагают дорожникам более «свежее» решение по избавлению от луж. А что, сработает!

На весенние широченные лужи новомосковцы жалуются очень активно. Вот запись Александры Куницыной:

- Пример — это не просто лужа, это «дорога», идущая к школе номер 12. И без снега, дождя «дороги» нет, я даже не могу слова подобрать чтобы описать:
 

А вот видео от анонимного пользователя, обращенное к «админам города Новомосковск»:

- Сделайте пожалуйста нам дорогу от Московской до ТЦ «Диво»!

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