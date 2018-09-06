«Летающий» портрет Льва Толстого над тульской набережной оказался фейком

Кадр из видео

Сенсация с летающим портретом писателя, воспарившим над Тульской набережной накануне Дня города, оказалась шуткой – квадрокоптеры были добавлены в ролик с помощью компьютерной графики.

Первыми нестыковки заметили пользователи YouTube, посчитав, что летательные аппараты двигаются недостаточно реалистично, а в некоторых кадрах изображение писателя отображалось зеркально.

После публикации, подвох заподозрили и читатели Myslo.

В официальной группе правительства Тульской области «ВКонтакте» подтвердили, что никаких дронов на самом деле не было и призвали не относиться к шутке слишком серьёзно.

Что ж, одно в этой ситуации не может не радовать: в отличие от портрета Льва Николаевича, набережная в Туле действительно настоящая.