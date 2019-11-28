Зима по-тульски
В Центральном парке пройдет первая зимняя вечеринка из программы проекта «Зима по-тульски».
С 17.00 гостей ждет много интересного:
- концертная программа: группы «Тоника», «Смородина», студия танца BohoDance;
- мастер-класс по росписи ёлочных игрушек;
- «Зимние забавы» с очаровательной белочкой из детского центра «Летопарк»;
- ярмарка тульских мастеров с сладостями, вкусностями и интересными сувенирами ручной работы;
- акция «КостерОК»,
- фото-зона «Зимнее настроение»;
- розыгрыш призов от компании «Офисмаг»;
- Угощение глинтвейном;
В 19.00 Огненное шоу от «BRIO SHOW» и флешмоб «Бенгальский огонек».
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
1 декабря 2019, воскресенье
17:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
7 декабря, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽