В Центральном парке пройдет первая зимняя вечеринка из программы проекта «Зима по-тульски».

С 17.00 гостей ждет много интересного:

концертная программа: группы «Тоника», «Смородина», студия танца BohoDance;

мастер-класс по росписи ёлочных игрушек;

«Зимние забавы» с очаровательной белочкой из детского центра «Летопарк»;

ярмарка тульских мастеров с сладостями, вкусностями и интересными сувенирами ручной работы;

акция «КостерОК»,

фото-зона «Зимнее настроение»;

розыгрыш призов от компании «Офисмаг»;

Угощение глинтвейном;

В 19.00 Огненное шоу от «BRIO SHOW» и флешмоб «Бенгальский огонек».