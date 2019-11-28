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Зима по-тульски

Зима по-тульски

В Центральном парке пройдет первая зимняя вечеринка из программы проекта «Зима по-тульски».

С 17.00 гостей ждет много интересного:

  • концертная программа: группы «Тоника», «Смородина», студия танца BohoDance;
  • мастер-класс по росписи ёлочных игрушек;
  • «Зимние забавы» с очаровательной белочкой из детского центра «Летопарк»;
  • ярмарка тульских мастеров с сладостями, вкусностями и интересными сувенирами ручной работы;
  • акция «КостерОК»,
  • фото-зона «Зимнее настроение»;
  • розыгрыш призов от компании «Офисмаг»;
  • Угощение глинтвейном;

В 19.00 Огненное шоу от «BRIO SHOW» и флешмоб «Бенгальский огонек».

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
1 декабря 2019, воскресенье
17:00
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Касса
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
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13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Открытие нового клубного пространства
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7 декабря, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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