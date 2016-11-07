Рок-ёлка в М2

В рок-клубе «М2» состоится яркая и угарная рок-елка с масштабной и бесконечно драйвовой программой.

Откроет вечер группа «Овощи/Фрукты», имеющая уже множество поклонников своего яркого и самобытного творчества. Продолжит вечер группа Nagart — коллектив, собранный по мотивам группы «Король и Шут» в память Михаила Горшенева.

Главным событием вечера станет полноценный концерт московской группы «План Ломоносова». Группа планирует представить необычный спектакль на альбом «Облако в штанах” и на данный момент ведется работа с визуальными эффектами. На концерте 24 декабря План Ломоносова сыграет часть поэмы в рамках традиционного для группы рок-концерта наряду с полюбившимися хитами из предыдущих трех альбомов. Шоу обещает быть ярким, энергичным, мощным и взбодрит любителя качественного рока.

Билеты от 400 Р. Подробнее.

Телефон для справок: +7−950−903−06−13.