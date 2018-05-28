День рождения арт-кафе «Хвощ»
В честь праздника арт-кафе «Хвощ» готовит насыщенную развлекательную программу. Вас ждет:
- живая музыка в исполнении этно-коллектива Nowhere_comet
- прически от мастеров салона Tardis Like
- временное тату хной
- показ фильма «Через вселенную»
- благотворительный книжный free-маркет, куда можно принести свои книги и журналы и обменять их на более интересные
- magiczone
- photozone
- фуршет: охлаждающие праздничные напитки и тематические угощения
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 52-б
2 июня 2018, суббота
16:00