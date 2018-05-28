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День рождения арт-кафе «Хвощ»

День рождения арт-кафе «Хвощ»

В честь праздника арт-кафе «Хвощ» готовит насыщенную развлекательную программу. Вас ждет:

  • живая музыка в исполнении этно-коллектива Nowhere_comet
  • прически от мастеров салона Tardis Like
  • временное тату хной
  • показ фильма «Через вселенную»
  • благотворительный книжный free-маркет, куда можно принести свои книги и журналы и обменять их на более интересные
  • magiczone
  • photozone
  • фуршет: охлаждающие праздничные напитки и тематические угощения

Вход свободный.

Где и когда?
Хвощ, арт-рум
Тула, пр. Ленина, 52-б
2 июня 2018, суббота
16:00
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