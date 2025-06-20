История КИНО
22 июня в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит уникальное Grand Parody Show — «История КИНО».
Впечатляющая ретроспектива в мельчайших деталях: вокал, актерская игра, костюмы и винтажные инструменты.
В этот вечер выступят в полном «электричестве» - воссоздавая один-в-один «кассетное» звучание и необыкновенную атмосферу культовых концертов.
2-х часовая программа, включающая редкие композиции и величайшие хиты, покорившие сердца нескольких поколений.
Незабываемое музыкальное путешествие в эпоху 80-х.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Тула
22 июня 2025, воскресенье
19:30
12 - 25 июня
19 - 25 июня
26 мая - 28 июня 2024
17 - 25 июня
12 - 25 июня
21 - 23 июня