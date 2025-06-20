22 июня в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит уникальное Grand Parody Show — «История КИНО».



Впечатляющая ретроспектива в мельчайших деталях: вокал, актерская игра, костюмы и винтажные инструменты.

В этот вечер выступят в полном «электричестве» - воссоздавая один-в-один «кассетное» звучание и необыкновенную атмосферу культовых концертов.

2-х часовая программа, включающая редкие композиции и величайшие хиты, покорившие сердца нескольких поколений.

Незабываемое музыкальное путешествие в эпоху 80-х.

Вход свободный.