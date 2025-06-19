Игра в кальмара: Перезагрузка
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Уилльям Генри Ахерн
Актеры:
Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Таворнвонг, Фрейм Супакчая Сукбайен, Рапхипхонг Тапсуван, Чалонграт Новсамронг, Нутнича Луангананкхун
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. Кто же победит в новой игре?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
12 - 25 июня
26 мая - 28 июня 2024
17 мая - 17 июня
17 июня, вторник 00:00
3 февраля - 21 июня 2024
22 июня - 18 июня 2023