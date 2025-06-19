Игра в кальмара: Перезагрузка

Премьера: 19.06.2025

Режиссер: Уилльям Генри Ахерн

Актеры: Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Таворнвонг, Фрейм Супакчая Сукбайен, Рапхипхонг Тапсуван, Чалонграт Новсамронг, Нутнича Луангананкхун

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. Кто же победит в новой игре?