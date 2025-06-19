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Игра в кальмара: Перезагрузка

Игра в кальмара: Перезагрузка

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Уилльям Генри Ахерн
  
Актеры:
Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Таворнвонг, Фрейм Супакчая Сукбайен, Рапхипхонг Тапсуван, Чалонграт Новсамронг, Нутнича Луангананкхун
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. Кто же победит в новой игре?

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