Притворись моим мужем
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Илья Шувалов
Актеры:
Диана Пожарская, Дмитрий Власкин, Павел Прилучный, Николай Наумов, Софья Зайка, Денис Самойлов, Елена Бирюкова, Татьяна Щанкина
Жанр:
Комедия, Мелодрама
Возрастные ограничения:
16+
Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго распланированной жизни нет места хаосу и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь» считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай, их задача — ни в коем случае не расколоться и не выдать фиктивность отношений и получить контракт.
Сегодня
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:45
|Алмаз Синема
|
14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:40
|Люксор Тула
|
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:50
|Алмаз Синема
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:45
|Алмаз Синема
|
14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:50
|Алмаз Синема
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
16:40
|Люксор Тула
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
15 июня, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
|Люксор Тула
|
20:10
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
16 июня, понедельник
|
10:20
|Люксор Тула
|
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Люксор Тула
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
17 июня, вторник
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, среда
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:45
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:05
19:55
|Люксор Тула
|
10:20
15:40
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:10
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:45
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:05
19:55
|Люксор Тула
|
10:20
15:40
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
23:40
14 июня, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
16:40
20:10
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
21:50
15 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
16:40
20:10
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
20:20
16 июня, понедельник
|Люксор Тула
|
10:20
20:10
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
20:30
17 июня, вторник
|Люксор Тула
|
10:20
20:10
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
22:15
18 июня, среда
|Люксор Тула
|
10:20
20:10
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
22:10
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