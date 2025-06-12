Притворись моим мужем

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Илья Шувалов

Актеры: Диана Пожарская, Дмитрий Власкин, Павел Прилучный, Николай Наумов, Софья Зайка, Денис Самойлов, Елена Бирюкова, Татьяна Щанкина

Жанр: Комедия, Мелодрама

Возрастные ограничения: 16+

Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго распланированной жизни нет места хаосу и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь» считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай, их задача — ни в коем случае не расколоться и не выдать фиктивность отношений и получить контракт.