Финал резиденции «Барабан отдыхает»

У зрителей появится шанс попасть на «предпремьерный показ» спектаклей, которые войдут в репертуар театра «Барабан» в новом сезоне.

25 августа состоится финал резиденции.

4 команды представят зрителям, экспертам и критикам воплощение только что сочиненных спектаклей, на пространстве, которое они придумают и построят сами. Все желающие смогут приехать на финал самостоятельно.

Все спектакли, созданные в рамках резиденции, войдут в репертуар БАРАБАНА, а лучшие из них получат шанс быть представленными в специальной программе Фестиваля современной драматургии «Любимовка». Подробности в официальном сообществе Вконтакте.

Вход свободный.

с 13 по 25 августа театр «Барабан» впервые проводит летнюю резиденцию для молодых драматургов, режиссеров, художников и актеров при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Это двухнедельный интенсив для работников театральной сферы, во время которого участники решать художественные задачи и сочинять «театр мечты» — придумать и построить идеальную сценическую площадку для показа своих работ.