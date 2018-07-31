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Финал резиденции «Барабан отдыхает»

Финал резиденции «Барабан отдыхает»

У зрителей появится шанс попасть на «предпремьерный показ» спектаклей, которые войдут в репертуар театра «Барабан» в новом сезоне.

25 августа состоится финал резиденции.

4 команды представят зрителям, экспертам и критикам воплощение только что сочиненных спектаклей, на пространстве, которое они придумают и построят сами. Все желающие смогут приехать на финал самостоятельно.

Все спектакли, созданные в рамках резиденции, войдут в репертуар БАРАБАНА, а лучшие из них получат шанс быть представленными в специальной программе Фестиваля современной драматургии «Любимовка». Подробности в официальном сообществе Вконтакте.

Вход свободный.

 

с 13 по 25 августа театр «Барабан» впервые проводит летнюю резиденцию для молодых драматургов, режиссеров, художников и актеров при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Это двухнедельный интенсив для работников театральной сферы, во время которого участники решать художественные задачи и сочинять «театр мечты» — придумать и построить идеальную сценическую площадку для показа своих работ.

 

Где и когда?
Болотов.Дача
Дворяниново, Тульская область, деревня Дворяниново
25 августа 2018, суббота
09:00
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