Любимый интерьер – за рамками привычного

erid: F7NfYUJCUneP5zY6y7fH

Катерина Сафронова знает все про модные тенденции в дизайне интерьера, вдохновляется эпохой 70-х, любит искусство и умело интегрирует его в свои уникальные проекты, стремясь создавать эстетичные пространства, наполненные смыслом.

– Катерина, расскажите про ваш путь дизайнера...

– Дизайн интерьера – это моя жизнь, я хотела работать с интерьерами со школьных лет. В детстве я заметила, как правильно организованное пространство способно влиять на настроение человека, создавая атмосферу уюта и гармонии. Сначала я поступила в художественную школу, затем в лицей искусств, далее – на факультет дизайна Тульского государственного университета. Мой первый проект, как это часто бывает, был для знакомых, когда я училась на четвертом курсе. В процессе реализации этого проекта стали поступать еще предложения от других клиентов, и так я поняла, что нашла свое призвание.

– Вы же имели опыт работы и с зарубежными партнерами?

– Да, через некоторое время я получила предложение от известного европейского агентства по проектированию интерьеров. Во время работы в этом агентстве я получила бесценный опыт работы на международном рынке, а также возможность глубже погрузиться в их культуру и подходы к дизайну. До 2022 года я совмещала работу в агентстве с реализацией собственных проектов, что позволило мне развивать свои навыки и расширять горизонты.

– С чего, как вы считаете, стоит начать человеку, если он задумался о дизайн-проекте?

– Прежде всего нужно определить собственные пожелания в отношении будущего интерьера: общую атмосферу, функции помещений, стиль. Это поможет сформировать четкое представление о желаемом результате. Стоит собрать визуальные референсы — изображения интерьеров, которые нравятся: фотографии из журналов, подборки в Pinterest или на других платформах. Такие примеры помогут лучше понять ваши предпочтения.

– Как строится ваша работа с клиентами?

- Моя основная цель – создать комфортный процесс работы над проектом и добиться результата, который будет радовать клиента долгие годы. Я придерживаюсь принципов открытого и конструктивного диалога. Процесс работы включает несколько ключевых этапов:

Личная встреча или онлайн-консультация, в ходе которой мы обсуждаем стиль, функциональность, бюджет и сроки. Я внимательно выслушиваю заказчика, чтобы понять его видение и ожидания, стараюсь учесть особенности его личности, чтобы итоговое пространство получилось эстетически привлекательным и максимально функциональным. Разработка предварительной концепции: планировочные решения и эскизы будущего интерьера. В процессе работы я регулярно показываю промежуточные результаты и получаю обратную связь для внесения своевременных корректив. Создание финального пакета документации, включающего визуализации, технические чертежи для строителей и подробную смету.

– Современный интерьер: какой он?

– Современный интерьер — это отражение личности и образа жизни его владельца. Это сочетание актуальных тенденции в дизайне, экологичности и функциональности, направленных на создание гармонии и удобства. В основе такого интерьера лежит грамотно продуманное планировочное решение, которое делает его не только эстетически привлекательным, но и максимально удобным для жизни.

– Какие тенденции нас ждут в дизайне в 2025 году?

– Четыре ключевых тренда в дизайне интерьера 2025 года: экологичность, яркость, максимализм и эклектика. Их можно не только гармонично сочетать друг с другом, но и использовать одновременно, создавая сложные многослойные пространства.

Сохранится тенденция отказа от серых оттенков в пользу теплых, землистых: коричневые, кремовые и приглушенные зеленые тона. А в качестве акцентов – терракотовые, насыщенно-красные и небесно-голубые оттенки. Экологичность продолжит задавать тон: дерево будет наполнять пространство теплом, а камень — придавать ему приземленность и естественность.

Мягкая мебель приобретает лаконичные формы — простые геометрические или органические. Популярными останутся крупноформатные отделочные материалы: инженерная доска, натуральный камень с выразительным рисунком и крупноформатный керамогранит, придающие интерьеру эффектность и структурность.

Арт-объекты занимают центральное место в интерьерах 2025 года. Это может быть не только произведение искусства – картины современных художников, гобелены ручной работы – но и необычный предмет мебели или аксессуар: архитектурный светильник нестандартной формы, декоративные элементы с металлизированными покрытиями.

– Что импонирует лично вам?

– Мне нравятся натуральные материалы и работа с цветом. Я вдохновляюсь эстетикой интерьеров 70-х и 80-х годов: футуристические формы и яркие акценты придают пространству смелости и индивидуальности. В своих проектах я часто использую дерево, камень и текстиль из натуральных материалов, чтобы создать теплую и уютную атмосферу, которая помогает расслабиться и отвлечься от городской суеты. Искусство также занимает особое место: оно становится деталью, которая делает пространство уникальным и завершенным.

– Где черпаете вдохновение для работы?

– Вдохновляюсь природой, архитектурой, путешествиями или походами в кино, театр или на балет. Посещаю выставки и мероприятия, посвященные дизайну и искусству. Они дают возможность следить за актуальными трендами, знакомиться с новыми материалами и технологиями, находить новые идеи для реализации в своих проектах, общаться с коллегами для обмена опытом. Я регулярно читаю профильные журналы и посещаю мастер-классы. Это помогает мне углублять профессиональные знания и совершенствовать навыки.

– Какие проекты вы считаете наиболее значимыми? Чем особенно гордитесь?



– Каждый проект для меня имеет свою особую ценность. На время его создания он становится моим любимчиком, которому я уделяю максимальное внимание и прорабатываю все детали. Особенно ценны те, которые позволили мне выйти за рамки привычного, попробовать новые решения или освоить новые технологии.

Сегодня я стремлюсь создавать интерьеры, которые сочетают эстетику и функциональность, отражая индивидуальность каждого клиента. Для меня каждый проект — это уникальная история, которую я с удовольствием помогаю воплотить в жизнь.