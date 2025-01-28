  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Персона
  5. Любимый интерьер – за рамками привычного - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Любимый интерьер – за рамками привычного
erid: F7NfYUJCUneP5zY6y7fH

Любимый интерьер – за рамками привычного

Катерина Сафронова знает все про модные тенденции в дизайне интерьера, вдохновляется эпохой 70-х, любит искусство и умело интегрирует его в свои уникальные проекты, стремясь создавать эстетичные пространства, наполненные смыслом.

– Катерина, расскажите про ваш путь дизайнера...

– Дизайн интерьера – это моя жизнь, я хотела работать с интерьерами со школьных лет. В детстве я заметила, как правильно организованное пространство способно влиять на настроение человека, создавая атмосферу уюта и гармонии. Сначала я поступила в художественную школу, затем в лицей искусств, далее – на факультет дизайна Тульского государственного университета. Мой первый проект, как это часто бывает, был для знакомых, когда я училась на четвертом курсе. В процессе реализации этого проекта стали поступать еще предложения от других клиентов, и так я поняла, что нашла свое призвание.

– Вы же имели опыт работы и с зарубежными партнерами?

– Да, через некоторое время я получила предложение от известного европейского агентства по проектированию интерьеров. Во время работы в этом агентстве я получила бесценный опыт работы на международном рынке, а также возможность глубже погрузиться в их культуру и подходы к дизайну. До 2022 года я совмещала работу в агентстве с реализацией собственных проектов, что позволило мне развивать свои навыки и расширять горизонты.

– С чего, как вы считаете, стоит начать человеку, если он задумался о дизайн-проекте? 

– Прежде всего нужно определить собственные пожелания в отношении будущего интерьера: общую атмосферу, функции помещений, стиль. Это поможет сформировать четкое представление о желаемом результате. Стоит собрать визуальные референсы — изображения интерьеров, которые нравятся: фотографии из журналов, подборки в Pinterest или на других платформах. Такие примеры помогут лучше понять ваши предпочтения.

– Как строится ваша работа с клиентами?

- Моя основная цель – создать комфортный процесс работы над проектом и добиться результата, который будет радовать клиента долгие годы. Я придерживаюсь принципов открытого и конструктивного диалога. Процесс работы включает несколько ключевых этапов:

  1. Личная встреча или онлайн-консультация, в ходе которой мы обсуждаем стиль, функциональность, бюджет и сроки. Я внимательно выслушиваю заказчика, чтобы понять его видение и ожидания, стараюсь учесть особенности его личности, чтобы итоговое пространство получилось эстетически привлекательным и максимально функциональным. 
  2. Разработка предварительной концепции: планировочные решения и эскизы будущего интерьера. В процессе работы я регулярно показываю промежуточные результаты и получаю обратную связь для внесения своевременных корректив. 
  3. Создание финального пакета документации, включающего визуализации, технические чертежи для строителей и подробную смету.

– Современный интерьер: какой он?

– Современный интерьер — это отражение личности и образа жизни его владельца. Это сочетание актуальных тенденции в дизайне, экологичности и функциональности, направленных на создание гармонии и удобства. В основе такого интерьера лежит грамотно продуманное планировочное решение, которое делает его не только эстетически привлекательным, но и максимально удобным для жизни. 

– Какие тенденции нас ждут в дизайне в 2025 году? 

– Четыре ключевых тренда в дизайне интерьера 2025 года: экологичность, яркость, максимализм и эклектика. Их можно не только гармонично сочетать друг с другом, но и использовать одновременно, создавая сложные многослойные пространства. 

Сохранится тенденция отказа от серых оттенков в пользу теплых, землистых: коричневые, кремовые и приглушенные зеленые тона. А в качестве акцентов – терракотовые, насыщенно-красные и небесно-голубые оттенки. Экологичность продолжит задавать тон: дерево будет наполнять пространство теплом, а камень — придавать ему приземленность и естественность. 

Мягкая мебель приобретает лаконичные формы — простые геометрические или органические.  Популярными останутся крупноформатные отделочные материалы: инженерная доска, натуральный камень с выразительным рисунком и крупноформатный керамогранит, придающие интерьеру эффектность и структурность.
Арт-объекты занимают центральное место в интерьерах 2025 года. Это может быть не только произведение искусства – картины современных художников, гобелены ручной работы – но и необычный предмет мебели или аксессуар: архитектурный светильник нестандартной формы, декоративные элементы с металлизированными покрытиями. 

– Что импонирует лично вам?

– Мне нравятся натуральные материалы и работа с цветом. Я вдохновляюсь эстетикой интерьеров 70-х и 80-х годов: футуристические формы и яркие акценты придают пространству смелости и индивидуальности.  В своих проектах я часто использую дерево, камень и текстиль из натуральных материалов, чтобы создать теплую и уютную атмосферу, которая помогает расслабиться и отвлечься от городской суеты. Искусство также занимает особое место: оно становится деталью, которая делает пространство уникальным и завершенным.

– Где черпаете вдохновение для работы?

– Вдохновляюсь природой, архитектурой, путешествиями или походами в кино, театр или на балет. Посещаю выставки и мероприятия, посвященные дизайну и искусству. Они дают возможность следить за актуальными трендами, знакомиться с новыми материалами и технологиями, находить новые идеи для реализации в своих проектах, общаться с коллегами для обмена опытом. Я регулярно читаю профильные журналы и посещаю мастер-классы. Это помогает мне углублять профессиональные знания и совершенствовать навыки.

– Какие проекты вы считаете наиболее значимыми? Чем особенно гордитесь? 
 

– Каждый проект для меня имеет свою особую ценность. На время его создания он становится моим любимчиком, которому я уделяю максимальное внимание и прорабатываю все детали. Особенно ценны те, которые позволили мне выйти за рамки привычного, попробовать новые решения или освоить новые технологии. 

Сегодня я стремлюсь создавать интерьеры, которые сочетают эстетику и функциональность, отражая индивидуальность каждого клиента. Для меня каждый проект — это уникальная история, которую я с удовольствием помогаю воплотить в жизнь.

+7 910 159-94-84
Ksdesign.su

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 14:38
Другие статьи по темам
Событие
дизайнеринтервью
Люди
Катерина Сафронова
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Газификация в СНТ: как бесплатно провести газ на дачу
Газификация в СНТ: как бесплатно провести газ на дачу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.