Тренд «Статусная кожа»: как быть привлекательной без макияжа?

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Тренд на натуральность - это не только вопрос о здоровье и ухоженном внешнем виде, но и о коже, излучающей уверенность и роскошь. Добиться этого можно в Клиника эстетической медицины Елены Черных.

Возможность демонстрировать холеную кожу без макияжа — символ статуса и обеспеченности, не только внешней привлекательности, но и внутреннего благополучия. Это не просто мимолетная модная волна, а тенденция, которая объединяет качество, индивидуальность и осознанный подход к уходу за кожей, стремление к тому, чтобы каждая женщина и каждый мужчина могли гордиться своей кожей и чувствовать себя уверенно в любом возрасте.

Тренд status skin («статусная кожа») подразумевает использование технологий последнего поколения и персонализацию косметических процедур и продуктов, учитывающих уникальные потребности каждого. Это своего рода философия осознанного ухода, когда методы помогают не только улучшить внешний вид кожи, но и поддерживать ее здоровье на клеточном уровне, а также предотвратить и предупредить необходимость более радикальных антивозрастных вмешательств в более молодом возрасте.



Елена Черных, врач-косметолог, руководитель

Клиники эстетической медицины Елены Черных.

Действуем на опережение и знакомимся с инновационным подходом к красоте в Клинике Елены Черных.

Кожа с эффектом фотошопа

Lumecca – инновационная IPL-технология, направленная на омоложение, выравнивание цвета кожи, удаление сосудистых патологий, пигментных пятен, улучшение текстуры кожи. В результате ускоряется синтез коллагена, проявляется эффект подтяжки, разглаживаются мелкие морщинки и сужаются поры. В рамках одного сеанса можно воздействовать на все проблемные факторы одновременно и осуществить полноценное фотоомоложение всего за 1-2 процедуры.

Кожа становится гладкой, подтянутой и упругой, приобретает «сатиновую» текстуру, выравнивается цвет и рельеф.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Чистка лица, покорившая мир

HYDRAFACIAL – омоложение, увлажнение и очищение в одной процедуре! Это комплексный подход к здоровью кожи, позволивший объединить 5 полноценных процедур в одной: микрошлифовка, химический пилинг, глубокое очищение и лечение, интенсивное увлажнение и антиоксидантная терапия, лимфодренажный массаж.

Уникальность метода – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях, и каждый следующий этап усиливает действие предыдущего. Технология HydraFacial позволит забыть о различных проблемах и радоваться здоровой, сияющей, увлажненной коже.

Волшебный свет

Фотодинамическая терапия Heleo4 – это процедура безоперационного омоложения, в ходе которой активизируются фотохимические процессы в коже. Методика позволяет справиться с признаками ее фотостарения – сухостью, сниженным тургором, пигментаций и кератозом. После нанесения препарата-фотосенсибилизатора на проблемный участок кожи происходит его избирательное накопление внутри поврежденных клеток. Далее под воздействием лазерного света он реализует все свои полезные эффекты. Начинают активно обновляться клетки, вырабатывается коллаген, ускоряются обменные процессы, повышается насыщенность кожи влагой.

В результате получаем видимый омолаживающий эффект – чистая кожа с ровным тоном, подтянутый овал лица, удаление расширенных сосудов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

+7 960 602-85-13

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