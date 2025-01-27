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  5. 27 января: учительница в костюме белого медведя пробежала марафон и ультразвуковой имплант в мозг - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
27 января: учительница в костюме белого медведя пробежала марафон и ультразвуковой имплант в мозг

27 января: учительница в костюме белого медведя пробежала марафон и ультразвуковой имплант в мозг

Доброе утро! Встречаем новую рабочую неделю и бежим читать только хорошие новости. Поехали!

Когда-нибудь тучи разойдутся. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха составит около +5 градусов.

Вдохновляющая история учительницы из Великобритании привлекла внимание всего мира после того, как она успешно пробежала марафон «Полярная ночь» в норвежском городе Тромсе, одевшись в костюм белого медведя. Этот необычный поступок не только стал ярким событием в мире спорта, но и помог собрать более 2 миллионов долларов на благотворительность.

Учительница решила привлечь внимание к важным социальным вопросам через участие в марафоне. Ее креативный подход и стойкость вдохновили множество людей, которые поддержали ее начинание. Благодаря щедрым пожертвованиям и активной поддержке сообщества, ей удалось достичь этой впечатляющей суммы.

Кроме того, данное достижение принесло ей место в Книге рекордов Гиннесса, что стало дополнительным стимулом для многих других желающих участвовать в благотворительных акциях. 

Сегодня просыпаемся вместе "OH, PRETTY WOMAN" - Roy Orbison.

В Великобритании стартуют испытания импланта, который обещает революционизировать подход к лечению психических расстройств. Устройство, воздействующее на мозг с помощью ультразвука, направлено на улучшение настроения и лечение таких заболеваний, как депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и эпилепсия.

Создатели импланта уверены, что его использование может значительно повысить качество жизни пациентов, страдающих от этих недугов. Ультразвуковая технология позволяет точно настраивать воздействие на определенные участки мозга, что может привести к более эффективным и безопасным результатам по сравнению с традиционными методами лечения.

Первые испытания устройства начнутся в ближайшие месяцы, и исследователи надеются, что результаты окажутся многообещающими. Если испытания будут успешными, это может открыть новые горизонты в нейробиологии и психиатрии, предоставив врачам мощный инструмент для борьбы с тяжелыми психическими заболеваниями.

В этой фотоподборке представлены удивительные работы художницы Эмили О’Лири, которая создает реалистичные шерстяные ковры в виде лежащих собак. На фотографиях можно увидеть ковры, выполненные в натуральную величину реальных собак, что делает их практически неотличимыми от живых прототипов. Каждая деталь — от текстуры шерсти до выражения мордочки — проработана с невероятной точностью, что придает работам Эмили особую жизненность и тепло.

Милого настроения!

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сегодня, в 06:00 +1

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