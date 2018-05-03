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Кубок победы

Кубок победы

6 мая в 16.00 приглашаются всех желающие на кубок победы!

Регистрация на месте.Участие бесплатное. Категория участников — смешанная без ограничения возраста! В заявке на участие в турнире может быть указано 3-4 игроков.Минимальное количество игроков –3.

Количество команд — 16.

  • Схема проведения: групповая стадия + плей — офф.
  • Игры проводятся по Правилам «ФИБА 3х3» с некоторыми дополнениями и изменениями:
  •  игра продолжается 10 минут грязного времени.Однако команда, первой набравшая 10 очков или больше, выигрывает игру,если это происходит до окончания основного времени игры.
  •  судьи отсутствуют. Судейство осуществляют сами команды. Все спорные моменты решаются броском из-за дуги.
  • Овертайм играется до первого заброшенного мяча.

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
6 мая 2018, воскресенье
16:00
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