Кубок победы
6 мая в 16.00 приглашаются всех желающие на кубок победы!
Регистрация на месте.Участие бесплатное. Категория участников — смешанная без ограничения возраста! В заявке на участие в турнире может быть указано 3-4 игроков.Минимальное количество игроков –3.
Количество команд — 16.
- Схема проведения: групповая стадия + плей — офф.
- Игры проводятся по Правилам «ФИБА 3х3» с некоторыми дополнениями и изменениями:
- игра продолжается 10 минут грязного времени.Однако команда, первой набравшая 10 очков или больше, выигрывает игру,если это происходит до окончания основного времени игры.
- судьи отсутствуют. Судейство осуществляют сами команды. Все спорные моменты решаются броском из-за дуги.
- Овертайм играется до первого заброшенного мяча.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
6 мая 2018, воскресенье
16:00