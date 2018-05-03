6 мая в 16.00 приглашаются всех желающие на кубок победы!

Регистрация на месте.Участие бесплатное. Категория участников — смешанная без ограничения возраста! В заявке на участие в турнире может быть указано 3-4 игроков.Минимальное количество игроков –3.

Количество команд — 16.

Схема проведения: групповая стадия + плей — офф.

Игры проводятся по Правилам «ФИБА 3х3» с некоторыми дополнениями и изменениями:

игра продолжается 10 минут грязного времени.Однако команда, первой набравшая 10 очков или больше, выигрывает игру,если это происходит до окончания основного времени игры.

судьи отсутствуют. Судейство осуществляют сами команды. Все спорные моменты решаются броском из-за дуги.

Овертайм играется до первого заброшенного мяча.

Вход свободный.