Как заработать на профиле Сталина и солдатиках: лайфхак от тулячки Екатерины Антоновой

Она превратила хобби в бизнес. А помог ей в этом социальный контракт.

На полочке шкафа в небольшой мастерской тулячки Екатерины Антоновой — солидный автопарк миниатюрных танков и машин, копий советской военной техники. Перед ними — вооруженные солдатики.

В детстве Екатерина Антонова увлеченно наблюдала за тем, как ее отец создает солдатиков. Ей нравилось смотреть, как бесформенный кусок металла обретает очертания. Постепенно она сама стала выливать формы из гипса и в них создавать миниатюрную металлическую армию. Сначала это было просто хобби.

Год назад она еще работала на Тульском патронном заводе. Доходы семьи были весьма скромными. Знакомые рассказали о социальном контракте.

— Оказалось, все просто, — рассказывает Екатерина. — В первых числах апреля прошлого года обратилась в службу занятости, рассказала о своей идее. Мне помогли составить бизнес-план. Уже через неделю получила 350 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. За счет этих денег приобрела литейный станок. С этого момента мое увлечение стало приносить доход. Благодаря станку процесс работы существенно ускорился, уже не нужно было вручную отливать формы для каждой фигурки.

Теперь тулячка не просто увлекается, а профессионально занимается изготовлением сувенирной продукции из металла. Ей по силам воплотить в жизнь любые идеи. В качестве образцов есть статуэтки семейной пары, балерина, сказочные персонажи, олимпийский мишка и многое другое.

В работе спецзаказ — профиль Иосифа Сталина.

— Соцконтракт помог мне осуществить мечту — заниматься любимым делом и получать от этого доход. Он, кстати, оказался больше, чем зарплата, которая у меня была раньше.

Открыть свое дело — одно из направлений такой меры поддержки, как соцконтракт. Если душа лежит к переобучению или есть желание заниматься личным подсобным хозяйством, то этот вариант тоже подходит. Поможет он и в том случае, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации.

Виктория Балашова — Основная цель, ради которой заключается социальный контракт, это повышение благосостояния семьи за счет создания условий для появления постоянного и самостоятельного источника дохода, — пояснила Виктория Балашова, заместитель директора департамента — начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Социальный контракт заключается:

для помощи в поиске работы — в этом случае необходимо состоять на учете в центре занятости;

для начала осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или для помощи в ведении личного подсобного хозяйства — в центре « Мой бизнес » помогут составить бизнес-план;

« » для преодоления трудной жизненной ситуации — этот вариант подходит для пострадавших от пожара, многодетных, воспитывающих 5 и более детей, родителей-инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Заключить социальный контракт могут малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед подачей заявления, был ниже прожиточного минимума, установленного в Тульской области. В 2025 году доход не должен превышать 17 733 руб. на человека. В заключении социального контракта по преодолению трудной жизненной ситуации откажут, если в семье не будет одного из обстоятельств:

Временная (не менее 1 месяца) нетрудоспособность заявителя. Уход за близким родственником (совершеннолетний ребенок, мать, отец, брат, сестра, супруг, супруга, бабушка, дедушка), признанным в установленном порядке инвалидом I или II группы, ребенком-инвалидом. Уход одиноким родителем за детьми до достижения возраста 3 лет. Наличие в семье не менее 5 несовершеннолетних детей. Инвалидность родителей (единственного родителя) в семьях, воспитывающих несовершеннолетних детей, или инвалидность супругов в семьях без детей, а также инвалидность одиноко проживающего гражданина. Признание пострадавшим от чрезвычайной ситуации, в том числе пожара, происшествия природного и техногенного характера, произошедшей не позднее 6 месяцев до дня обращения.

Сумма выплат в рамках контракта зависит от целей, ради которых он заключается: от 19 329 рублей ежемесячно при поиске работы до 350 тыс. рублей единовременно на организацию предпринимательской деятельности. В 2024 году с малоимущими гражданами Тульской области заключено около 2,5 тыс. социальных контрактов с выплатой пособий на общую сумму более 426 млн руб.

Наибольший спрос на такую меру поддержки наблюдается у семей с детьми и одиноко проживающих граждан. Чаще всего выбирали открытие собственного дела: салона красоты, автосервиса, оказание транспортных услуг, торговля (за исключением табачной продукции и алкоголя), открытие ЛПХ — разведение птицы, крупного рогатого скота, выращивание овощей. Около 1000 семей (42,7%) открыли собственное дело в рамках соцконтрактов.

— Орган соцзащиты ведет контроль расходования средств, то есть за их использование нужно будет обязательно отчитаться, поскольку они целевые. Деньги придется вернуть, если предпринимательская деятельность была прекращена до завершения действия соцконтракта. Его максимальный срок — до года, — пояснила Виктория Балашова.

Для заключения социального контракта граждане могут подать заявление через портал государственных услуг. Также это можно сделать в многофункциональном центре или отделе социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию можно получить по номеру горячей линии 129.