Кубок федерации конного спорта по конкуру

В честь дня рождения конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» на его территории пройдут соревнования по конкуру.

В программе соревнований интересные маршруты от десткого выхода кавалетти до самого высокого маршрута — 110 см. Спортсмены, выступающие на маршруте 100 см, разыграют кубок Президента Федерации конного спорта Тульской области.

Вход свободный.