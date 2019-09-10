Кубок федерации конного спорта по конкуру
В честь дня рождения конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» на его территории пройдут соревнования по конкуру.
В программе соревнований интересные маршруты от десткого выхода кавалетти до самого высокого маршрута — 110 см. Спортсмены, выступающие на маршруте 100 см, разыграют кубок Президента Федерации конного спорта Тульской области.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
28 сентября 2019, суббота
11:00
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽
27 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽