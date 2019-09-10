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Кубок федерации конного спорта по конкуру

Кубок федерации конного спорта по конкуру

В честь дня рождения конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» на его территории пройдут соревнования по конкуру.

В программе соревнований интересные маршруты от десткого выхода кавалетти до самого высокого маршрута — 110 см. Спортсмены, выступающие на маршруте 100 см, разыграют кубок Президента Федерации конного спорта Тульской области.

Вход свободный.

Где и когда?
Макларен, конный клуб, конюшня
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
28 сентября 2019, суббота
11:00
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