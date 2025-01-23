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Ночь в зоопарке

Ночь в зоопарке

Премьера:
23.01.2025
 
Режиссер:
Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро
  
Жанр:
Анимационный, Фантастика, Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.

Сегодня
09:55
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:30
Иллизиум (Новомосковск)
11:40
Алмаз Синема
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Иллизиум (Новомосковск)
14:10
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Люксор Тула
Завтра
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:30
Иллизиум (Новомосковск)
11:40
Алмаз Синема
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Иллизиум (Новомосковск)
14:10
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Люксор Тула
25 января, суббота
09:55
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:40
Алмаз Синема
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
16:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
20:00
Люксор Тула
26 января, воскресенье
09:55
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
16:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
27 января, понедельник
09:55
Алмаз Синема
11:40
Алмаз Синема
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Люксор Тула
14:10
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
28 января, вторник
09:55
Алмаз Синема
11:40
Алмаз Синема
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Люксор Тула
14:10
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
29 января, среда
09:55
Алмаз Синема
11:40
Алмаз Синема
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Люксор Тула
14:10
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
Расписание на все дни
0
Касса
Четыре четверти
16 - 24 января
Иллизиум (Новомосковск)
Лотерея
29 января, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал. Проклятие мертвых
28 января, вторник 00:00
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11 декабря - 29 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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