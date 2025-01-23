Ночь в зоопарке

Премьера: 23.01.2025

Режиссер: Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро

Жанр: Анимационный, Фантастика, Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 12+

Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.