Ночь в зоопарке
Премьера:
23.01.2025
Режиссер:
Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро
Жанр:
Анимационный, Фантастика, Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
12+
Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.
Сегодня
Завтра
25 января, суббота
|
09:55
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
|Люксор Тула
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Люксор Тула
26 января, воскресенье
|
09:55
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
|Люксор Тула
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
27 января, понедельник
|
09:55
|Алмаз Синема
|
11:40
|Алмаз Синема
|
11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Люксор Тула
|
14:10
|Люксор Тула
|
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
28 января, вторник
|
09:55
|Алмаз Синема
|
11:40
|Алмаз Синема
|
11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Люксор Тула
|
14:10
|Люксор Тула
|
16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
29 января, среда
|
09:55
|Алмаз Синема
|
11:40
|Алмаз Синема
|
11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Люксор Тула
|
14:10
|Люксор Тула
|
16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
14:10
18:20
|Люксор Тула
|
10:20
14:10
18:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:50
12:20
16:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
14:10
18:20
|Люксор Тула
|
10:20
14:10
18:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:25
25 января, суббота
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Люксор Тула
|
10:20
14:10
18:00
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:20
16:45
26 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Люксор Тула
|
12:10
14:10
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:20
16:45
27 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Люксор Тула
|
12:10
14:10
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:25
28 января, вторник
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Люксор Тула
|
12:10
14:10
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:30
29 января, среда
|Алмаз Синема
|
09:55
11:40
|Люксор Тула
|
12:10
14:10
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
16:30
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29 января, среда 00:00
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