Арсенал-Рубин
На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 22-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
Стоимость: билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
14 марта 2020, суббота
19:00
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
27 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
21 марта, суббота 23:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽