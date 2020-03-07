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Арсенал-Рубин

Арсенал-Рубин

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 22-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

Стоимость: билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
14 марта 2020, суббота
19:00
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Заточка
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22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Shortparis
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6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
КИНОхроника
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15 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Шоу Stand up
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27 марта, пятница 20:00
Пряности и Радости, ресторан
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Пижамка
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21 марта, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
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