Специальный показ фильма «Семь дней осени»
20 декабря в «Октаве» пройдет специальный показ трогательного и глубокого фильма «Семь дней осени».
В одной из долин Верхоянских гор за северным полярным кругом есть тихий рай. Там, вдали от людей уже 30 лет живут двое. У них есть почти все, но они ни разу не слышали голос друг друга.
В кластере пройдет уникальный показ фильма Алексея Головкова «Семь дней осени», после которого состоится встреча и обсуждение фильма с режиссером, его героями (при помощи переводчика русского жестового языка), а также блогером-путешественником Мариной Галкиной (250 000 подписчиков).
Картина получила главный приз Открытого фестиваля документального кино «Россия» и множество других престижных кинонаград.
Билеты по ссылке. Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
20 декабря 2023, среда
19:00
19 августа - 20 декабря
6 - 24 декабря
2 - 27 декабря
14 - 20 декабря
21 - 26 декабря
7 - 24 декабря