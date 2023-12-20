Специальный показ фильма «Семь дней осени»

20 декабря в «Октаве» пройдет специальный показ трогательного и глубокого фильма «Семь дней осени».

В одной из долин Верхоянских гор за северным полярным кругом есть тихий рай. Там, вдали от людей уже 30 лет живут двое. У них есть почти все, но они ни разу не слышали голос друг друга.

В кластере пройдет уникальный показ фильма Алексея Головкова «Семь дней осени», после которого состоится встреча и обсуждение фильма с режиссером, его героями (при помощи переводчика русского жестового языка), а также блогером-путешественником Мариной Галкиной (250 000 подписчиков).

Картина получила главный приз Открытого фестиваля документального кино «Россия» и множество других престижных кинонаград.



Билеты по ссылке. Стоимость: 100 руб.



