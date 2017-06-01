Квест от «Балтика-Тула»

10 июня 2017 года завод «Балтика-Тула» ждет совершеннолетних гостей на увлекательные тематические экскурсии. Мероприятия пройдут в рамках VI Всероссийской акции «Открытые пивоварни», организованной Союзом российских пивоваров к празднованию Дня пивовара.

В этом году акция «Открытые пивоварни» состоится в шестой раз.

Специально к этому событию 10 июня на тульском заводе компании «Балтика» посетителей ждет особая программа. Гости отправятся на поиски сокровищ пивоваров по лабиринту производственных помещений: от варочного цеха до склада готовой продукции. Посетители увидят современное оборудование. В этот день по пивоваренному заводу пройдет две экскурсии, начало в 12.00 и 15.30.

Записаться на экскурсию можно на сайте www.beerunion.ru/openday или по телефону +7 (4872) 32-99-10.

Внимание! Посещение экскурсии на завод возможно только для совершеннолетних лиц. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.