Интерактивная программа «Летние забавы»

В «столице» Куликова поля гостей познакомят с традиционными купеческими играми и забавами. В усадьбе Байбаковых посетители вместе с сотрудниками музея будут учиться или вспоминать, как играть в «Горелки», «Городки», «Ручеек», бегать в мешках и перетягивать канат, притворяться «боярами» и «водяными».

Стоимость: 100 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .