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Хищник. Дожить до рассвета

Хищник. Дожить до рассвета

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Райан Кунан
  
Актеры:
Майкл Бин, Тесс Хобрич, Аарон Педерсен, Энджи Милликен, Молли Белль Райт, Нэнси Ризк, Дон Бриджес, Мунго МакКей, Бретт Уиттингем, Лиам Грайнке
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Загадочные убийства парализуют жизнь в Эксхэде — маленьком городке на краю австралийской пустоши. Юная офицер полиции — единственная, кто не боится углубиться в чащу, откуда пришла угроза. Но чем дальше она заходит, тем ближе встреча с тем, что невозможно убить. У нее и ее соседей теперь одна задача — дожить до рассвета.

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