Хищник. Дожить до рассвета

Премьера: 19.06.2025

Режиссер: Райан Кунан

Актеры: Майкл Бин, Тесс Хобрич, Аарон Педерсен, Энджи Милликен, Молли Белль Райт, Нэнси Ризк, Дон Бриджес, Мунго МакКей, Бретт Уиттингем, Лиам Грайнке

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Загадочные убийства парализуют жизнь в Эксхэде — маленьком городке на краю австралийской пустоши. Юная офицер полиции — единственная, кто не боится углубиться в чащу, откуда пришла угроза. Но чем дальше она заходит, тем ближе встреча с тем, что невозможно убить. У нее и ее соседей теперь одна задача — дожить до рассвета.