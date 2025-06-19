Хищник. Дожить до рассвета
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Райан Кунан
Актеры:
Майкл Бин, Тесс Хобрич, Аарон Педерсен, Энджи Милликен, Молли Белль Райт, Нэнси Ризк, Дон Бриджес, Мунго МакКей, Бретт Уиттингем, Лиам Грайнке
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Загадочные убийства парализуют жизнь в Эксхэде — маленьком городке на краю австралийской пустоши. Юная офицер полиции — единственная, кто не боится углубиться в чащу, откуда пришла угроза. Но чем дальше она заходит, тем ближе встреча с тем, что невозможно убить. У нее и ее соседей теперь одна задача — дожить до рассвета.
Сегодня
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
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