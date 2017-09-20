HELLO, MoTo!

В 1967 году Тульский машиностроительный завод представил мотороллер под названием «Тулица». Впрочем, с началом серийного выпуска мотороллер переименовали в «Турист», а изначальное название получила его модернизированная версия, выпуск которой начали в 1978 году. Конструкторское бюро тогда при заводе возглавлял инженер Е. Н. Щербаков, а главным конструктором являлся А. В. Лотоцкий. Испытания железного коня проводились на стендах завода и ВНИИмотопрома, на горных дорогах юга и на заснеженных проселках средней полосы. Заводские водители участвовали на мотороллере в моторалли, мотоциклетном многоборье и кроссе.

На музейной встрече вы узнаете о легендарном «Туристе» нашего тульского производства и увидите уникальный экспонат вживую! Трогать разрешается!

Стоимость посещения мероприятия – 100 рублей.