4 июня: новый символ британской культуры и ученые создали универсальную искусственную кровь

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В Лондоне, в знаменитом Музее мадам Тюссо, появился необычный экспонат — фигура сосиски в тесте, которая заняла достойное место в зале, посвященном культурному наследию Великобритании. Этот оригинальный объект выставлен рядом с известными скульптурами таких великих личностей, как Уильям Шекспир, Дэвид Аттенборо и Stormzy.

Экспонат представляет собой точную реплику сосисок, популярных в сети британских магазинов Greggs. Представители музея отметили, что почти каждый второй британец считает эти лакомства настоящим символом национальной кухни.

Сосиски в тесте, ставшие неотъемлемой частью британского фастфуда, вызывают у местных жителей ностальгию и гордость. Их можно увидеть на каждом углу страны, и они стали не только популярным угощением, но и объектом культурного обсуждения.

Сегодня слушаем Elvira T - Все решено.

Японские исследователи сделали значительный шаг вперед в области медицины, разработав искусственную кровь, которая подходит для переливания всем пациентам, независимо от их группы крови. Эта инновация может изменить подход к трансфузиям и значительно упростить процесс оказания медицинской помощи.

Процесс создания этой искусственной крови начинается с извлечения гемоглобина из просроченной донорской крови. Полученный гемоглобин помещается в специальную защитную оболочку, что позволяет сформировать стабильные и безопасные эритроциты. Ключевым преимуществом данного продукта является отсутствие антигенов, что делает его универсальным и исключает риск несовместимости при переливании.

Одним из самых впечатляющих аспектов новой технологии является срок хранения искусственной крови. Она может сохраняться до двух лет при комнатной температуре, что открывает новые горизонты для ее использования в экстренных ситуациях. Теперь не придется беспокоиться о том, что кровь может испортиться — достаточно иметь под рукой банку на всякий случай.

Эта разработка может стать настоящей находкой для медицинских учреждений, особенно в условиях нехватки донорской крови и необходимости быстрой реакции в экстренных ситуациях. Ученые уверены, что их работа не только спасет множество жизней, но и изменит представление о трансфузионной терапии в будущем.

Эта подборка вдохновляет на путешествия и открытие новых горизонтов, напоминая о том, как важно сохранять и ценить нашу планету. Погрузитесь в эту визуальную симфонию и позвольте себе мечтать о приключениях у подножия величественных водопадов!

Воодушевляющего настроения!