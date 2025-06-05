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Арт-сад, relax-зона и сцена, сконструированная ИИ: что ждет гостей Дикой Мяты в этом году

Арт-сад, relax-зона и сцена, сконструированная ИИ: что ждет гостей Дикой Мяты в этом году

Прогулялись по площадке с Андреем Клюкиным и узнали кое-то о предстоящем фесте.

Дикомятное поле вовсю готовится к фестивалю. Работа кипит сразу в нескольких точках. Нам удалось узнать немного подробностей о предстоящем событии из первых уст создателя «Дикой Мяты» Андрея Клюкина.

В этом году на Мяте будет еще больше деревьев. Один из садов уже появился рядом со сценой «Маяк». Деревья довольно большие, а значит, можно надеяться на кусочек тени в жаркую погоду. 

Всего на территории планируется высадить девять садов – по числу музыкальных жанров, представленных на фестивале. Эта территория у «Маяка» посвящена инди-музыке.

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Скоро на поле оборудуют площадку для бракосочетаний. Самых настоящих, имеющих юридическую силу. 

– Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас появится свой хранитель маяка в форме, может быть, отставной капитан. Они имеют право заключать браки, – поделился Андрей Клюкин.

Сцена «Маяк» стала заметно круче. Она будет украшена большим количеством диодных стиков и буквально засияет. 

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– Раньше на сцене пробовали силы молодые музыканты, и сцена была очень небольшой. Но потом мы поняли, что вообще-то они и есть самые главные участники фестиваля дикорастущей музыки, поэтому решили сделать здесь самую комфортную площадку. 

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Рядом установили перголы и трибуны. Так что здесь будет комфортно и уютно в любую погоду.

Кстати, прямо за сценой расположена музыкальная студия, в которой записываются многие «мятные» артисты.

Вокруг основной площадки появится удобная дорожка. Здесь положат гранулят –переработанный асфальт. Зона будет полностью пешеходной, даже машины организаторов оставят за бортом.

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– По желанию наших гостей, которые переживают, что погода будет дождливой, мы строим навесы на верхнем поле. Да, на опен-эйре. Мы стараемся быть самым комфортным фестивалем. Если случится непогода, здесь можно будет спрятаться и зарядить телефон.

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Обещали и построили! Почти готовы долгожданные стационарные туалеты и душевые. Здание располагается в «Семейном» лагере. Внутри помимо туалетов, душевых, в том числе оборудованных для колясочников, комнаты с питьевыми фонтанчиками и умывальниками будет комфортная комната матери и ребенка.

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Пока удобства предполагаются только для семей с детьми, но это уже прорыв для феста под открытым небом.

Кстати, количество обычных душевых тоже увеличат. Например, в лагере «Меломан» вместо привычных тридцати, будет 60. 

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Почти готов арт-сад, который победил в конкурсе «Сады Музыки». В нем уже есть деревья, а скоро будут и небольшие водоемы. Этот сад посвящен фолку.

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В стороне зоны «Барьер», которая теперь называется VASHANA-Арена появится relax-зона с чанами, баней и огромным колоколом. Колокол – тоже победитель конкурса арт-объектов.

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А еще рядом будет монументальная фигура из песка от крутого художника Николая Торхова. Андрей Клюкин шепнул, что стоит она тоже круто, так что ждем нечто грандиозное.

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Для творения уже завезли 40 тонн песка. Концепция – на усмотрение автора. Интересно! 

Сцены уже строят, Фуры с оборудованием на месте. Кстати, SIRENA будет совершенно другой, ее дизайн подсказал ИИ.

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– Мы только в декабре этого года отдали все долги, которые появились после отмены фестиваля во времена ковида. Мы не стали объявлять банкротство и просто потихонечку все раздавали, – сказал Андрей Клюкин. – При подготовке фестиваля пришли техники и попросили увеличить бюджет сцен. Мы этого сделать не смогли.

Помог искусственный интеллект. Ребята через три после нашего разговора прислали мне макет очень красивой сцены. Они рассказали, что загрузили количество железа, лампочек и экранов в ИИ, и он создал конструктив, который сильно отличается от того, что было в том году, но не требует дополнительных затрат. 

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Настроение на дикомятном поле очень живое. Команда готовится. Прошло уже несколько совещаний по безопасности с силовыми ведомствами. Все меры будут соблюдены.

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Единственное, с интернетом, скорее всего, будут проблемы. Но это на летнем фестивале можно пережить без проблем.

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вчера, в 18:19 +1
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