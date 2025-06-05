Копы в законе
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Дэнни А.Абекасер
Актеры:
Дэвид Аркетт, Кевин Коннолли, Натаниел Бузолич, Эмелина Адамс, Джеффри Винсент Пэрис, Линн Адрианна Фридман, Джозеф Руссо, Рик Саломон, Лоренцо Антонуччи, Джереми Люк, Бо Дитл, Дэнни А.Абекасер
Жанр:
Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
18+
Когда детектив полиции Нью-Йорка на пенсии публикует книгу о связях его семьи с мафией, разгорается война между полицейскими, работающими на крупного криминального босса города, и офицерами, пытающимися привлечь их к ответственности.
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