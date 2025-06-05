Копы в законе

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Дэнни А.Абекасер

Актеры: Дэвид Аркетт, Кевин Коннолли, Натаниел Бузолич, Эмелина Адамс, Джеффри Винсент Пэрис, Линн Адрианна Фридман, Джозеф Руссо, Рик Саломон, Лоренцо Антонуччи, Джереми Люк, Бо Дитл, Дэнни А.Абекасер

Жанр: Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 18+

Когда детектив полиции Нью-Йорка на пенсии публикует книгу о связях его семьи с мафией, разгорается война между полицейскими, работающими на крупного криминального босса города, и офицерами, пытающимися привлечь их к ответственности.