День рождения Тульского экзотариума

4 августа Тульский экзотариум приглашает всех желающих на день рождения. Большой праздник состоится сразу в двух локациях: в старом здании на ул. Октябрьской и в новом – в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.​​​​​​​​​​​​​​

На площадке перед Экзотариумом в Центральном парке в 14.00 для туляков и гостей города выступит Детский цирк и воспитанники Школы танцев Look at Me, а также ансамбль современного танца «Хит». Также предусмотрен музыкальный подарок от Центрального парка и анимация для детей.

ЭКСПОЗИЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

14.00 — 18.00: ENGLISH AT THE ZOO с Banana School,

15.00 — 16.00: Художественный мастер-класс «Рисуй как иллюстратор!» от Наталии Симбирцевой,

16.00 — 16.30: Спецпроект: Экскурсия «Кусь»! Сотрудники экзотариума расскажут, кто и как мог бы покусать вас в зоопарке.

16.30 — 17.30: Спецгость Экзотариума, знаменитый историк астрономии, автор множества тематических статей и книг, популяризатор научного мировоззрения, Александр Саплин выступит с лекцией, посвященной животным, образы которых наши предки записали на карте звездного неба — «Звездный зоопарк». В ходе лекции предусмотрена демонстрация питомцев Экзотариума.

16.00 — 18.00: Мастер-класс «Самый быстрый» с демонстрацией питомцев Экзотариума.

17.30 — 18.00: Спецпроект «Экскурсия изнутри. Как это работает?». Рассказ о технической стороне работы зоопарка — принципы размещения животных, системы жизнеобеспечения, особенности рациона.

19.10 — иммерсивный спектакль-приключение «Созвездие Хамелеон».

ЭКСПОЗИЦИЯ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ

11.00 – 11.20: Показательное кормление «Ням-ням-шоу»,

11.30 – 12.00: Интерактивная экскурсия «Кусь»,

12.00 – 13.00: Мастер-класс «Крокодил»,

13.00 – 13.30: Интерактивная экскурсия «Кусь»,

14.00 – 15.30: Мастер-класс «Улитка»+ живой объект,

13.30 – 15.30: Игротека «Мир животных»,

16.00 – 16.20: Показательное кормление «Ням-ням-шоу»,

16.30 – 17.00: Интерактивная экскурсия «Кусь».

Все мероприятия, кроме спектакля дополнительно не оплачиваются, достаточно обычного входного билета в зоопарк. Телефон для справок: +7(4872)77-01-18, добавочный «1».