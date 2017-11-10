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День науки

День науки

Популяризация науки — тенденция последнего времени, она набирает обороты и привлекает всё больше сторонников. Сотрудники Тульского экзотариума не отстают и несут науку в массы, говоря просто о сложном! В ближайшие выходные туляки смогут поучаствовать в интересных и, что не мало важно, познавательных мероприятиях, которые подготовил тульский зоопарк в честь Дня науки.

11.00 и 16.00 — «Научное кормление», показательное кормление животных с научным уклоном

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — «Ядовитые экскурсии» для всех желающих, на которых посетители смогут подробнее узнать о ядовитых питомцах Тульского экзотариума, а также о свойствах и особенностях ядов животных.

11.30 — 16.00 — «Угадай, кто?», вооружившись микроскопом, можно будет во всех деталях рассмотреть «портреты» знакомых с детства насекомых

11.30 — 16.00 — интерактивный стол «Бионика», где сотрудники экзотариума расскажут об изобретениях последних лет, где за основу взяли особенности животных, и вместе с посетителями проделают опыты, раскрывающие суть навигационных приборов самолетов и роботов-змей.

Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября. Целью его является возобновление национальных и международных обязательств в области науки и намерение подчеркнуть ответственное использование науки на благо общества; повышение уровня информированности общественности о важности науки и ликвидация разрыва между наукой и обществом.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
11 ноября 2017, суббота
11:00
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12 ноября 2017, воскресенье
11:00
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