Быстрые свидания — это уникальная возможность побывать сразу на 10−15 свиданиях за один вечер. Найти свою вторую половинку становится все сложнее. Интернет-переписка не может заменить живое личное общение. Знакомиться на улице? Не у всех хватит смелости. Заводить отношение на работе? Высок риск отказа. А ведь вам еще работать вместе.

В Америке и странах Европы давно прижился новый, революционный формат знакомств - быстрые свидания. И вот, наконец, он появился и в Туле.

Как это работает? Все просто!

Вы выбираете свою возрастную группу на сайте клуба «Вариант» и оставляете заявку на участие в мероприятии. Полную афишу вы можете посмотреть здесь.

Приглашаются к участию одинокие женщины и мужчины от 22 лет.

Цена билета: 799 Р при покупке сейчас. Стоимость при покупке билета в день вечеринки — 1100 Р.

Количество билетов ограничено.