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Как не бояться современного искусства?

Как не бояться современного искусства?

Продолжение цикла лекций «Арт в Октаве»: 11 июня в творческом индустриальном кластере художник и теоретик Дмитрий Гутов поможет подобрать ключ к современному искусству. «Что это за ерунда? Моя собака может нацарапать лапой так же. Разве это искусство?!»

У многих неподготовленных к такому контенту зрителей произведения современного искусства (если, конечно, их можно назвать произведениями и искусством) вызывают смесь недоумения с возмущением. А уж цены на эти работы совсем ставят в тупик! Непонятное пугает — и это естественно.
 
Как подобрать ключ к этому феномену, научиться читать эти темные письмена и получать наслаждение от созерцания этих странных предметов? На помощь спешит Дмитрий Гутов — российский художник и теоретик искусства, который поможет:
 
  • проследить взаимосвязь между искусством прошлого и современностью;
  • понять, как искусство зависит от контекста, в котором оно возникает;
  • рассмотреть главные направления развития современного искусства как явления, проникающего во все области нашей жизни;
  • узнать, чему и как оно может нас научить;
  • найти, наконец-то, ответ на животрепещущий вопрос: действительно ли таким искусством может заниматься кто угодно?
 
Дмитрий Гутов — художник, теоретик искусства, арт-критик, создатель «Института Михаила Лифшица» в Москве. Его работы выставлялись в Лувре, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и многих других.
 
Программа цикла лекций «Арт в Октаве»:
 
26 июня — Лекция «Как успешно показать искусство или „грабли“ при организации выставки»
Лектор — директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова
 
17 июля — Лекция «Технологии в искусстве: NFT, искусственный интеллект, гибридные арт-практики, нет-арт, сайнс-арт»
Лектор — медиахудожник Анна Титовец (Intektra)
 
24 июля — Лекция «Почему сломали двери: как сделать арт-проект популярным? Работающие примеры маркетинга, PR, SMM в искусстве»
Лектор — специалист по коммуникациям фонда Stella Art Foundation Виталий Акиньшин
 
31 июля — Лекция «Как найти себя в искусстве, если опыта нет? Работа в области арта и культуры»
Лектор — владелец кадрового агентства и руководитель академических программ музея Гараж Мария Польникова
 
Слушатели, которые посетят все лекции, станут обладателями сертификата «Арт в Октаве».
 
В программе возможны изменения.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 июня 2021, пятница
19:00
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Касса
Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс
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11 июня, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500-1600 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном
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13 июня, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 200 ₽
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Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
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