Как не бояться современного искусства?

Продолжение цикла лекций «Арт в Октаве»: 11 июня в творческом индустриальном кластере художник и теоретик Дмитрий Гутов поможет подобрать ключ к современному искусству. «Что это за ерунда? Моя собака может нацарапать лапой так же. Разве это искусство?!»

У многих неподготовленных к такому контенту зрителей произведения современного искусства (если, конечно, их можно назвать произведениями и искусством) вызывают смесь недоумения с возмущением. А уж цены на эти работы совсем ставят в тупик! Непонятное пугает — и это естественно.

Как подобрать ключ к этому феномену, научиться читать эти темные письмена и получать наслаждение от созерцания этих странных предметов? На помощь спешит Дмитрий Гутов — российский художник и теоретик искусства, который поможет:

проследить взаимосвязь между искусством прошлого и современностью;

понять, как искусство зависит от контекста, в котором оно возникает;

рассмотреть главные направления развития современного искусства как явления, проникающего во все области нашей жизни;

узнать, чему и как оно может нас научить;

найти, наконец-то, ответ на животрепещущий вопрос: действительно ли таким искусством может заниматься кто угодно?

Дмитрий Гутов — художник, теоретик искусства, арт-критик, создатель «Института Михаила Лифшица» в Москве. Его работы выставлялись в Лувре, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и многих других.

Программа цикла лекций «Арт в Октаве»:

26 июня — Лекция «Как успешно показать искусство или „грабли“ при организации выставки»

Лектор — директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова

17 июля — Лекция «Технологии в искусстве: NFT, искусственный интеллект, гибридные арт-практики, нет-арт, сайнс-арт»

Лектор — медиахудожник Анна Титовец (Intektra)

24 июля — Лекция «Почему сломали двери: как сделать арт-проект популярным? Работающие примеры маркетинга, PR, SMM в искусстве»

Лектор — специалист по коммуникациям фонда Stella Art Foundation Виталий Акиньшин

31 июля — Лекция «Как найти себя в искусстве, если опыта нет? Работа в области арта и культуры»

Лектор — владелец кадрового агентства и руководитель академических программ музея Гараж Мария Польникова

Слушатели, которые посетят все лекции, станут обладателями сертификата «Арт в Октаве».

В программе возможны изменения.